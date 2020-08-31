Bakan Soylu Giresun'daki çalışmalara ilişkin bilgi verdi: Zemini sarsılan ve kayan köyler var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da bazı bölgelerde çok ciddi hasar olduğunu belirterek, "Suyun getirdiği ve zeminini sarstığı kayan köyler var, orada boşalttığımız evler var. Özellikle derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gösteriliyor ve buradaki binalar yıkılıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'un bugün bölgeye geleceğini hatırlatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Dereli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yağlıdere'den Espiye'ye, Doğankent'ten Dereli'ye kadar birçok köyde çok ciddi hasarlar olduğunu hatırlatan Soylu, "Kayan köyler var. Suyun getirdiği ve zeminini sarstığı kayan köyler var, orada boşalttığımız evler var. Özellikle derenin etrafını açabilmek için son derece kararlı bir yıkım gösteriliyor ve buradaki binalar yıkılıyor. Güç yettiği kadar herkes elinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgeye geleceğini anımsatan Soylu, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Dereli'ye gerekse sel bölgesine önemli müjdelerle geliyor. İnşallah buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor." dedi.

Soylu'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye bu olaylara müdahale konusunda yeni bir kapasite kazandı"

"Kızılay önderliğinde, sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile şu ana kadar 60 bin öğün yemek verildi"

"Yaklaşık burada 800'ün üzerinde aileye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gelen 3 bin lira ile 5 bin lira arasında katkıda bulunuldu, daha da bulunulacak"

"Buradaki vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sıkıntıları en hafif şekilde geçirmesine yönelik adımlar atıldı, atılıyor"

"Geldiğimizde 118 köy yolu ulaşıma kapalıydı, şu anda 3 köyü kapalı. Elektrik konusunda neredeyse her yerde büyük problem vardı, şu anda yüzde 99'u çözüldü. Su konusunda, ilçe merkezlerine su verilemiyordu, şimdi çok az bir bölüme su verilemiyor ama hemen hemen bütün köylere, bütün her noktaya suyu ulaştırmaya çalışıyoruz"