Bakan Soylu duyurdu: Ehliyetlerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücü kartlarındaki bilgilerin kimlik kartına yükleneceğini açıklayarak, pilotunun Ocak ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Dijital Arşiv Projesi Tanıtımı'nda konuştu. "Çok köklü bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz" diyen Soylu, yeni nesil çipli kimlik kartlarından bahsederek "Şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik." ifadelerini kullandı. Soylu, ocak ayında noterlerde uygulanmaya başlanacak yeni projenin de detaylarını paylaştı.

Soylu'nun konuyla iligili açıklaması şöyle:

"Sürücü kartlarındaki bilgileri de kimlik kartına yüklüyoruz. Bu da yeni proje.

Pilotunu Ocak ayında inşallah Noterlerde başlatacağız. Bu da yeni bir adım. Notere gideceksiniz, daha sonra bankalar, daha sonra başka kurumlar, isminizi soyadınızı söyleyeceksiniz, noterdeki görevli, 'parmağınızı şu cihaza basar mısınız' diyecek... Bastıktan sonra resminiz, kimlik bilgileriniz oraya çıkacak. O entegrasyon da sağlanmış olacak. Sizin o kişi olduğunuzu, güvenilir olarak anlayan görevli hizmetini verecek ve Türkiye bu sayede özellikle karşı karşıya kaldığı birçok mağduriyetin olduğu meselelerden kurtulacak.

Önemli bir projemiz de kısa kadı 'KPS' olan Kimlik Paylaşım Sistemi'dir. 7/24 online hizmet verilecek. Hayatımızı kolaylaştıran bir projedir. Toplam 2005 kurum ve kuruluşa hizmet verilmektedir. 22 milyar sorgu yapılmıştır.

Kısa adı 'MAKS' olan Mekansal Adres Kayıt Sistemi de önemli bir projedir. Harita tabanlı mekansal yapıya dönüştürüldüğü ve entegre içinde çalışan bir sistemdir. Bu sistem afet olaylarında, asayiş olaylarında, şüpheli aramalarında kullanılacak."