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Bakan Soylu duyurdu: Amanoslar'da 'Yıldırım-5 Operasyonu' başladı

12 Ağustos 2020 10:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bin 448 personel ile Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başlandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, "1448 personel ile Amanos Dağlarında Yıldırım-5 operasyonu başlatıldı" dedi.

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