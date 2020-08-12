Bakan Soylu duyurdu: Amanoslar'da 'Yıldırım-5 Operasyonu' başladı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-description m-b" data-flex-order="1">İçişleri Bakanı<strong> Süleyman Soylu</strong>, bugün bin 448 personel ile Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başlandığını duyurdu.</p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0"><header>\n<p class="summary">İçişleri Bakanı Soylu, "1448 personel ile Amanos Dağlarında Yıldırım-5 operasyonu başlatıldı" dedi.</p>\n</header>\n<div class="content" style="padding-left:40px;"><iframe src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x7vizaq" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n</div>\n</body>\n</html>