Bakan Soylu, Diyarbakırlı annelere seslendi: Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da annelere seslenerek, huzura sahip çıkmlarını istedi. Soylu, \"Çok ızdırap çektiniz. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır\'da merkez Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı\'nda vatandaşlar iftar yemeğinde bir araya geldi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile birlikte vatandaşlarla iftar yapan Bakan Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

\'BU TOPRAKLARIN PROJESİNDE KAOS YOKTUR, KARDEŞLİK VARDIR\'

Bakan Soylu, birilerinin projesinin bu ülkede tutmadığını, kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanların olduğunu belirterek, \"Dışarıda pişen ve Türkiye\'de uygulanmaya çalışılan, sürekli siyasal dayatmalarla, \'ancak böyle yaparsınız\' diyen bir proje tutmadı. Yaktılar, yıktılar, hastanelere doktorların gelmesini, okullara öğretmenlerin gelmesini engellemeye çalıştılar. Bir proje ortaya koymaya çalıştılar. Allah\'a hamd olsun, projeleri tutmadı. Bu toprakların projesinde kaos yoktur, kardeşlik vardır. 3 yıl önceyi siz benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Neler yaptıklarını, neler yapmak istediklerini, kardeşi kardeşe düşürmek istediklerini, başka taraftan sipariş ettikleri bir projesi bize uygulamak istediklerini hepimiz biliyoruz. Evlerimizi yaktılar, ziyan ettiler. Ama birbirlerimize o kadar bir muhabetle bağlıyız ki, ne yaparlarsa yapsınlar. Evleri yaktılar daha iyisini yaptık\" dedi.

\'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI TERÖRİST YAPAMAYACAKLAR\'

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında Diyarbakırlı annelere de seslenerek, huzura sahip çıkmlarını istedi. Terör örgütleri çocukları terörist yapamayacaklarını dile getiren Bakan Soylu, \"Buradaki annelere sesleniyorum, çok ızdırap çektiniz. Burada ikindi namazından sonra sokağa çıkılmayan günler çok uzak değildi bu memleketlerde. Acaba evladım eve gelecek mi, gelemeyecek mi, dizimin dibinde oturup acaba başını okşayabilecek miyim? diyerek, yüreğinde dert olan annelere sesleniyorum, bugün Doğu ve Güneydoğu bölgesinde huzur var. Ne olursunuz bu huzura sahip çıkın. Bir daha kazandıklarımızı, kaybetmemize müsaade etmeyin. Anneler, sizlere seslenmek istiyorum, çocuklarınızı teröre alıştıranlara inat, onlara kalemi, bilgiyi, geleceği, kardeşliği alıştırmaya çalışın. Bizim çocuklarımızı terörist yapamayacaklar. Allah izniyle biz onları doktor, mühendis, avukat yapacağız ve onları bu ülkenin yarınlarına hazırlayacağız. Bizi bizden ayıramadıkça çatlıyorlar, kıskanıyorlar\" diye konuştu. Bölgede kayyum atanan belediyelerin yaptığı çalışmalara da değinen İçişleri Bakanı Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

\'DEVRALDIĞIMIZ BELEDİYELERDE 2.9 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK\'

\"Devletin kaynaklarını maalesef çarçur eden, yatırım yapmayan bu anlayışa hadi bakalım, istediğini yap mı demeliydik. Yoksa milletimizi hizmetle mi buluşturmalıydık. Devraldığımız belediyelerde 2.9 katrilyon yatırım yaptık. Sizlere ayrılan parayı sizlerle buluşturduk. Bunu sonuna kadar hak ediyorsunuz. Biz sizin hizmetinizdeyiz ama sizden tek bir şey istiyoruz, terörün son kırıntıları kaldı. Özellikle annelerden rica ediyorum, ne olursunuz, huzurumuzu bizden almaya müsaade etmeyin. Elimizden geleni yaptık. Teröre gereken dersi verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Şimdi istiyoruz ki, fabrikalar kurulsun ama kaosta hiç biri olmaz. Ne olursunuz, birilerinin iştahını kabartmayın. Yıllarca yüzlerine maske çekerek, bizi aldatmaya çalışanlar, bizi zayıf yerimizde yakalamaya çalışanlara fırsat vermeyin. Biz sizi yalnız bırakmadık, siz de bizi yalnız bırakmayın.\"

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