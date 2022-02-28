Bakan Soylu'dan muhalefet zirvesine: 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni açıklayan 6 muhalefet partisiyle ilgili olarak, "bugün de bir '28 Şubat ittifakı' ile karşı karşıya olduklarını" savunarak, "Siz merak etmeyin, bundan 100 yıl sonra da bir 28 Şubat ittifakı olacak. Ama millet onlara gerekli dersi verecektir. Çünkü millet onları yenmenin tadını almıştır." dedi.

TIKLAYIN - Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni, 6 muhalefet lideri tarafından imzalandı

Bakan Soylu, Ulucanlar Cezaevi Müze Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tekrar ve Fark: Şubat 28, Şarkı Hep Aynı" konulu sempozyumun açılışında konuştu.

"28 Şubat'ta darbecilerin ortaya koydukları süreçlerin kendi akılları olmadığını" söyleyen Soylu, "Darbeler sınırların dışında tezgahlanır ve içerideki ortaklarıyla siyaseti ancak onların güçleri ile yapmayı düşünen gafiller ile beraber tamamlamaya çalışırlar. Bugün de örnekleri var, bugün de bir 28 Şubat ittifakı ile karşı karşıyayız. Siz merak etmeyin bundan 100 yıl sonra da bir 28 Şubat ittifakı olacak. Ama millet onlara gerekli dersi verecektir. Çünkü millet onları yenmenin tadını almıştır. Bundan sonra darbe ve darbecilere, vesayete ve vesayetçilere karşı duracaktır. " ifadelerini kullandı.

28 Şubat'ta Türk milletinin bin yılının tarumar edildiğini savunan Soylu, şöyle devam etti:

"Onlar bizim inancımızı, onlar bizim geleneğimizi göreneğimizi, onlar bizim törelerimizi asla tasvip etmediler. 28 Şubat'ta sadece darbe değil, bizim bin yılımız tarumar edildi. Bizim bütün medeniyetimizi, anlayışımızı tarumar ettiler. Bize yeni bir elbise, bize yeni bir kılıf giydirmeye çalıştılar, bir milleti kimliksizleştirme ve milleti esas itibarıyla topyekün medeniyetsizleştirmeye doğru bir adım attılar, başarabildiler mi, hayır başaramadılar. Ama bize büyük bir maliyet oluşturdular."

28 Şubat'ın unutulmaması gerektiğini söyleyen Soylu, "Onlar 28 şubat ittifakıyla yine bir masanın etrafında toplanabilirler, o toplanmaların bize bir zararı yoktur. Tam tersine yeniden birbirimizi anlayabilmenin, yeniden birbirimizi hissedebilmenin, tarihin yaşanmış kötü izlerini onlarda tekrar görebilmek adına bize faydası vardır. Bunu böyle görmek böyle anlamak gerekmektedir çünkü Batı ve küresel akıl bunlara maske takmayı iyi bilir. Maskeyle bunlara oyun üretmeyi iyi bilir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir." dedi.