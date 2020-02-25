Bakan Soylu'dan Koronavirüs açıklaması: Hastalarının saklandığı iddiaları yalan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüs hastalarının saklandığı iddiaları yalan. Bir şey olsa paylaşmak zorundayız" açıklamasında bulundu.

İran'dan gelen ve Ankara'ya iniş yapan yolcu uçağıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, "Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığı İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel bir sefer düzenlendiğini açıklamıştı.

İran'dan İstanbul'a gelen uçak, Koronavirüs şüphesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na yaptı. Uçakta bulunan yolculardan 17'sinde yüksek ateş tespit edildi. Yolcular ve mürettebat gözlem altına alınmak üzere Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü.

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