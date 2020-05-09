T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu'dan '11.00-15.00 arasında sokağa çıkmayın' çağrısı

09 Mayıs 2020 19:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarıya çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında, diğer vatandaşların evde kalmalarını istedi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bir ricam var; yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın" ifadesini kullandı.



 



ETİKETLER

Süleyman Soyluçağrıdışarı çıkmayın65 yaş üstü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24