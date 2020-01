Bakan Soylu: Bütün dünya bir araya gelse PYD ve PKK'yı koruyamayacak

İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Amerika\'nın, Suriye\'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden milyonlarca insan için tek bir söz etmediğini, ama PYD ve PKK\'yı korumak için her şeyi yaptığını belirterek, \"PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD\'yi de PKK\'yı da koruyamayacaklar\'\' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya\'da, Selçuklu Kongre Merkezi\'nde Ak Parti tarafından düzenlenen İç Anadolu bölgesindeki Ak Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının yer aldığı, \'Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölge Toplantısı\'na katıldı. Başbakan Binali Yıldırım da, toplantıya video konferans sistemiyle katılıp, belediye başkanlarına seslendi. Başbakan Yıldırım, Ak Parti dışında Türkiye\'yi kucaklayan bir siyasi kadro olmadığını belirterek, \'\'Bugün ne yazık ki, AK Parti dışında milletin meselelerine sahip çıkan, vatandaşına, hukukuna sahip çıkan başka bir siyasi oluşum yok. Ak Parti dışında Türkiye\'yi kucaklayan siyasi bir kadro mevcut değil. Bizim belediye başkanları kadar, Türkiye\'nin her köşesinde onlarla buluşan yok. Bizim derdimiz, her zaman milletin derdidir\'\' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı konuşmasında, seçimlere 1 yıl kaldığını, siyasetin sokaklarda ve milletin yanında yapıldığını ifade etti. Soylu, \'\'Ak Parti siyaseti rezidanslarda yaparak bu noktaya gelmedi. Ak Parti siyaseti yalnız olan insanlara el uzatarak bu noktaya geldi. Rezidanslarda siyaset yapanlar, tarihin dip noktalarında, tarihin karanlık noktalarında yerini aldılar\'\' diye konuştu.

\'BELEDİYELERDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KAYNAK AKTARILIYORDU\'

Bakan Soylu, terörü bitirmek için lojistik, finansman ve dışarıdaki bağlantılarının da ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

\'\'İçeride terör girişimlerini durdurabilmek için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalıştık. Terörü finansman açısından, terörü lojistik açıdan, terörü özellikle dışarıdaki bağları açısından ortadan kaldıramadan terörü bitirebilmek mümkün değil. Amerika\'nın, Avrupa ülkelerinin niçin direndiğini zannediyorsunuz. Kandil\'den, Afrin\'e kadar olan hatta, hatta İran’dan, sınırlarımıza kadar olan hatta terör örgütlerinin, parayı, lojistik gücü nereden bulduğunuzu zannediyorsunuz. Merkez bankalarından mı, elbetti hayır. Bir taraftan buradan sizin millete harcadığınız, millete hizmet olarak sunduğunuz kaynaklardan, belediyelerden terör örgütlerine aktarılıyor. 2.3 milyar kayyumlara geçtikten sonra yapılan yatırımın toplam miktarı. 800 milyon esnafa ödenen sadece borcu, sadece 6 bin 783 kilometrekare sıcak asfalt yapıldı. Yine ifade etmek isterim ki: sadece bin 707 kilometre içme suyu, bazı şehirler içme suyu ve kanalizasyon yokken. Demekki parayı doğru yerde kullanırsanız, parayı teröre aktarmazsanız, bu ülkede hizmeti milletin ayağına götürmek isterseniz, bunu hiç belediyecilik yapmayan, ama sadece kendine görev verildiği için yapabilecek kaymakamlara yapabilme şansına sahip olursunuz. İşte terörle mücadelenin ortaya koymuş olduğu en önemli mesajlardan bir tanesi budur.\'\'

KANDİLİ BİTMEDEN, DİYARBAKIR\'DA HÜR\' OY VERME KABİLİYETİ ORTAYA KONMAZ

Bakan Soylu, Kandil\'deki terörün bitirilmesi gerektiğini de belirterek, \'\'Türkiye, kendi sınırlarının dışında, kendisine gelen tehditlere bertaraf edebilecek anlayışına engel olamazsa, Türkiye\'deki terörle mücadele tekrar eder, durur. Kandil\'i bitiremezsiniz, Diyarbakır\'da hür oy verebilme kabiliyetini ortaya koyamazsınız. Derdimiz ondandır. Kandil bitirilmelidir, tasfiye edilmelidir dememizin nedeni, ülkemizdeki özgürlük ve demokrasi kat sayısının yükselmesidir. Derdimiz budur \'\'diye konuştu.

\'TÜRKİYE\'NİN TEK ÇÖZÜM SÜRECİ DEMOKRASİ\'

Çözüm sürecinin yeniden başlayıp, başlamayacağını da değinen Bakan Soylu, \'\'Çözüm süreci diyen, yeniden çözüm süreci başlar mı, diyenlerse söylüyorum. Türkiye\'nin bir tek çözüm süreci vardır. O da demokrasidir. Bize yeni reçeteler sunmak isteyenler, yıllarca yeni reçete sunanlar, aslında demokrasinin gücünü azaltmak istemektedirler. Milletin içerisinde olduğu anlayışı bertaraf etmek istemektedirler. İşte bunun için yapılması gereken Afrin\'den, Kandil\'e kadar olan hattın temizlenmesidir. Orada 3.5 milyon insan, Suriyeliler sizlerin şehirlerinde, beldelerinde yoklar mı? Bu 3.5 milyon insan kendi beldelerine ve şehirlerine dönmelidir. Niçin, çünkü o insanların toprağı orası, anasını, atasının, bayramda gittiği mezarının toprağı orası. Bu insanlar kendi topraklarından çıktı ve buralara geldi\'\' dedi.

\'PYD VE PKK\'YI KORUYAMAYACAKLAR\'

Amerika Birleşik Devletleri\'ne PYD ve PKK\'ya verdiği destekten dolayı tepki gösteren Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\'\'Amerika 3.5 milyon ve topraklarından ayrılan 8.5 milyon insan için bir kelam etti mi? Hiçbir destek ortaya koydu mu? Ama, PYD ve PKK için her tarafını yırtıyor. Nasıl korurum, nasıl muhafaza ederim. Bütün dünya bir araya gelse PYD\'yi de PKK\'yı da koruyamayacaklar. Türkiye eski Türkiye değil. Millet düğüne gider gibi şahadete gidiyor. Afrin, her gün milletin kendi topraklarından kovan, kadınlara tecavüz eden, çocukları öldüren ve orada yaşı küçük olan çocukları terörist olarak devşirmeye çalışanların adıdır. Biz bu kötülüğü temizlemeye çalışıyoruz. Almanya, Hollanda, Belçika, hepsi 15 tane Suriyeli kendi memleketlerine geldiğinde ayağa kalkıyorlar. Türkiye\'yi kendi doğu sınırları olarak nitelendiriyorlardı. Ama denizin var olduğunu, insanın deniz üzerinden, Avrupa\'ya, Yunanistan\'dan veya başka ülkeden geçebileceklerini daha yeni anlamaya başladılar. Türkiye\'nin daha yeni farkına vardılar. Türkiye\'nin nasıl güçlü olduğunu, aslen neye yaradığını ve bu bölge için bu anlayışı nasıl sürdürebilir kılmak için Türkiye\'den vazgeçmemek lazım geldiğini daha yeni anlayabildiler.\'\'

FOTOĞRAFLI