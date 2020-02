Bakan Soylu: Belediyeleri teröre hizmet eder halden kurtarmak boynumuzun borcudur (2)

\'TERÖRİST NEREDE VARSA EZECEĞİZ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Süleyman Soylu, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlerden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine gideceğini belirterek, \"Oraları ziyaret edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza tekrar huzurlarını kaybetmemek için \'Bir daha bunlara oy vermeyin\' diyeceğiz\" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Fırat\'ın doğusuna operasyon için ise \"Fırat\'ın doğusu da, batısı da, neresi olursa olsun, bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz, ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz\" dedi.

Konuşmasında Avrupa\'daki gelişmelere de değinen Soylu, Fransa\'dan Hollanda\'ya kadar neredeyse her noktada eylem yapıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

\"Avrupa da yangına körükle gitmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi bizi anlıyorlar, bizim ne demek istediğimizi, teröre hiçbir şekilde niçin müsamaha göstermediğimizi çok net bir şekilde anlıyorlar. Ama iş işten geçti. İngiltere kendi içerisinde karıştı, zor durumda. Almanya\'da kişi başı milli hasıla artmasına rağmen hükümetin oyları düştü, Merkel partinin başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, en son açıklamasında \'Bir daha aday olmayacağım\' dedi. Fransa\'da Macron zor durumda, düştüğü durumu görüyorsunuz. Belçika\'da adam göç mutabakatına imza attığı diye hükümet orada bitiverdi. Sadece Irak yanmıyor, Suriye yanmıyor, Libya yanmıyor; eğer buraları ateşe verirseniz, buradaki insanların, buradaki çocukların, buradaki kadınların, annelerin, bütün bunların hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız, çalma kapımı, çalarlar kapını. Onun için biz güçlü olmak zorundayız.\"

\'288 BİN SURİYELİ DÖNDÜ\'

Türkiye\'nin dört bir tarafını terör yuvası haline getirmek isteyenlerin olduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, \"İlk önce Fırat Kalkanı Harekâtı yaptık, 2 bin kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz, dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ ile mücadele ettik. Şu anda bu terör yuvalarından temizlenen alanlara 288 bin Suriyeli vatandaş geri döndü. Oradaki güvenliği de kahraman askerlerimiz sağlıyor. Kuzey Irak\'ta bazı işler dönüyordu. Zannediyorlar ki onlar o işleri görürken müdahale etmeyeceğiz. İran, Irak, Türkiye bir araya geldi ve o fırsatı onlara vermedi. Asıl bu işi yapan kimdi? Ta okyanus ötesinde, Pensilvanya\'da o mensubu orada tutan, oradan Türkiye\'ye darbe geliştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Lafı açık açık konuşacağız, çok net, açık söylüyorum. Başarabildiler mi, başaramadılar. Çok net söylüyorum; Şu ay-yıldızlı bayrak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milleti varken, bizim coğrafyamızda kimse bize rağmen oyun kuramaz\" diye konuştu.

\'MİLLET HAKKINI HELAL ETMEZ\'

Teröre fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Bakan Soylu, \"Hadi çıksınlar, şu anda toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, bu ayın 15\'i itibarıyla kış operasyonlarını başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bizlere hakkını helal etmez. Onun için sizler endişe etmeyin. Şu anda 3 tane operasyon devam ediyor. Onlar bitince 15\'inde kış operasyonuna başlıyoruz\" dedi.

\'BELEDİYELERİN ARAÇLARIYLA KANDİL\'E ERZAK TAŞINDI\'

Geçmişte bazı belediyelerin araçlarıyla Kandil\'deki teröristlere erzak taşıdığını hatırlatan Soylu, şunları söyledi:

\"Benim sizlerden tek bir ricam var. Önümüzde bir yerel seçim var. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı kazanmak, iktidar olmak değildir. Meselemiz, 2002\'den beri ortaya koyduğumuz iradeyle oluşturduğumuz istikrara sahip çıkma meselesidir. Türkiye ne yaptıysa, neyi başardıysa istikrarıyla başarmıştır. Bakın bugün burada bir terminal binası açıyoruz. Bunun gibi birçok terminal binasını, taziye evini, kadın kültür merkezlerini, parkları, spor salonlarını, Doğu ve Güneydoğu\'da terörden kurtardığımız belediyelerde de açıyoruz. Bugün Türkiye\'yi bir yangın yeri gibi göstermek istiyorlar. Bütün dertleri, kaybettikleri o mevzileri geri almaktır. Türkiye artık geri dönmeyecektir; belediyelerin araçlarıyla Kandil\'deki teröristlere erzak taşındığı, belediye binasından çocukların dağa yönlendirildiği o günlere dönmeyecektir. Uğraşımız, gayretimiz bunun içindir. Taşköprü ilçesinin bu meseleyle ne ilgisi var diye asla düşünmeyin. Sizin burada ortaya koyacağınız irade, Türkiye\'nin her ilçesinde, her beldesinde bu meseleye sahip çıkmak için ortaya koyacağınız irade, emin olun okyanusun ötesinden bile takip edilmektedir. Sizin ne yapacağınızı hem mazlumlar izliyor hem de o karanlık mahfillerdeki meczuplar izliyor. Onun için ne yapacağınız önemlidir. Belediyecilik zaten AK Parti\'nin soyadı gibidir. Bu itibarla bu noktada bir sorunumuz zaten yoktur. Ama dediğim gibi, bu seçimin çerçevesi bir belediye başkanlığıyla sınırlı değildir. Bu seçim eskinin karmaşık günlerini, zayıf günlerini, bizi eskiye götürmek isteyen zihniyetleri tamamen tarihe gömme seçimidir. Bize aklımızı unutturmaya çalışanlara karşı Türkiye bugün bambaşka bir noktaya gelmiştir.\"

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Başkan Arslan, Bakan Soylu\'ya çeşitli hediyeler verdi.



