Bakan Soylu: Belediye gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "500 metre arayla iki tane Elektronik Denetim Sistemi (EDS) kurulmaz. Burada amaç belediyelerin oradan gelecek paralarla elde edeceği gelirini artırmak değil. Belediye buradan direkt gelir elde etsin diye, kimse kusura bakmasın, milleti cezaya boğamayız" dedi.

Ankara'da düzenlenen 'Trafik Güveliğinde Etkin Çözüm; Psikoteknik Çalıştayı'na katılan İçişleri Bakanı Soylu, düz yollarda meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekerek, "Özellikle bazı kesimler paparazi haberlerine verdikleri önemi, konuştuğumuz şu konuya biraz daha fazla verseler belki yılda 7 bin 400 insanı kaybetmeyeceğiz. En sonra trafik kazasını dün gece saat 22.00 civarında yaşamış bir insan olarak söylüyorum; Normal yolda giderken arkamızdan 220 promilli biri geldi vurdu, akşamın 22.00'si. Önceliklerimize hassassiyet göstermemiz lazım" dedi.

"Trafik kazalarında ölüm sayısı azaldı"

Kendi işinin sigortacılık olduğunu, 25 yıl sigortacılık yaptığını anlatan Bakan Soylu, "Kasım ve Aralık ayında, 2017'nin Kasım ve Aralık ayına kıyasla trafik kazalarındaki ölüm sayısı yüzde 30 azaldı. Denetimlerle birlikte azaldı, hassasiyetle ve toplumsal farkındalık oluşturmayla azaldı" diye konuştu.

"Belediyeler gelir elde etsin diye milleti cezaya boğamayız"

EDS'nin geçene de geçmeyene de ceza yazılan bir sistem olduğunu, bu yüzden risk alarak kapattıklarını vurgulayan Bakan Soylu, "Biraz FETÖ bulaşığı filan da vardı bu işte. Netice itibarıyla döndük, bunu yaptıktan sonra ilk müracaatı TSE ve Bilim Sanayi Bakanlığı'na yaptık. Şimdi yavaş yavaş Elektronik Denetim Sistemi'ni devreye alıyoruz. Ama nasıl? Affedersiniz, 500 metre arayla iki tane EDS kurulmaz. Burada amaç belediyelerin orada EDS'den gelecek paralarla elde edeceği gelirini artırmak değil, yapmayız olur biter. Amacımız kazayı azaltmak. Buna nezaret eden belediyeler de eğer bu konuda ufak tefek gelir elde ediyorlarsa bu elbette işimize yarayacaktır. Aksi takdirde belediye buradan direkt gelir elde etsin diye, kimse kusura bakmasın, milleti cezaya boğamayız. Böyle bir anlayışımız yok, onun için o işi kestik" açıklamasında bulundu.



"Dizilerde trafik kurullarına uyulup uyulmadığını denetleyen komisyon oluşturuldu"

İçişleri Bakanlığı bünyesinde televizyon dizilerinde trafik kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen bir komisyonun oluşturulduğunu anlatan Soylu, kurallara uyulan dizilerin teşekkür edilerek kamuoyuna açıklanacağını ifade etti. Ehliyet kurslarında sadece 16 saat pratik eğitim verildiğini belirten Bakan Soylu, "16 saatte şoför olunuyorsa her şey başımız üzerine. Kimse kurusa bakmasın, bazen şapkayı önümüze koymak durumundayız" dedi. (DHA)







