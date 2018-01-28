Bakan Soylu: Azez'de, Cerablus'ta, Marel'de kaymakamımız var

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’de AK Parti’nin Merkezefendi İlçe Kongresi\'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \'Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, dünyanın en meşru harekatını yaptıklarını belirterek, \"Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, jandarma komutanımız var\" dedi.

AK Parti Denizli Merkezefendi İlçe Başkanlığı Kongresi EGS Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı. Kongrede konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili şöyle konuştu:

\"Bugün evlatlarımız büyük mücadele veriyorlar, inşallah oralar sulha kavuşacak. 3,5 milyon misafirimiz de kendi topraklarıyla huzur içerisinde buluşacaklardır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur, hiçbir tarihte de olmamıştır. Suriye’de 2 bin kilometrelik sınırda huzur oluşturduk. 3.5 milyon Suriyeli bugün Türkiye’dedir ve biz millet olarak misafirlerimizi başımızın üstüne taç ettik. Cerablus’ta, Marel’de, Azez’de, El-Bab’da, 2 bin kilometrelik sınırda oluşturduğumuz huzur ile biz büyük bir milletiz. Biz onlara benzemeyiz. Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Azez’de, Cerablus’ta, Marel’de bugün kaymakamımız var, emniyet müdürümüz var, bugün jandarma komutanımız var ve orada tesis ettiğimiz huzur ile birlikte orada yüz bine yakın insanın tekrar kendi toprakları ile buluşmalarını, o çocukların annelerinin, babalarının, dedelerinin hatıraları ile buluşmasını sağlayan biziz. Biz büyük bir milletiz.\"

\'DÜNYANIN EN MEŞRU HAREKATINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ\'

Türkiye’nin menfaat hesabı yapmadan 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, komşusunu da unutmadığını belirten Bakan Soylu, \"Bugün dünyanın en meşru harekatını gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon insan bizim ülkemizde. İfade etmek istiyorum ki, her birisi seslerini kestiler. Bugün Amerika orada terör örgütüne sahip çıkıyor. PYD’ye, PKK’ya sahip çıkıyor, 5 bin tır silah gönderiyor, yüzlerce kargo uçağıyla birlikte orada o bölgenin kaos içerisine girmesine zemin hazırlıyor\" dedi.

BAKAN SOYLU, TABİPLER BİRLİĞİ’NE DE SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ

Bakan Soylu, Türk Tabipler Birliği’nin Afrin konusundaki açıklamalarına sert tepki göstererek, \"Türk Tabipler Birliği’nin bu anlayışını duyduğumuzda, bu anlayışını okuduğumuzda ve hissettiğimizde içimiz içimizi yiyor. \'Acaba bunlar bu memlekete mensup mu\' diye soruyoruz. Siyaset, bakanlıklar biter ama bilmenizi isterim ki, hayatınızın en önemli, en onurlu işi bu memleketin, bu milletin mensubu olmaktır ve bu millete dahil olmaktır. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Savaşta, barıştayken bir terör örgütü ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve milletini bir tutmak aymazlıktır, ahlaksızlıktır ve cibilliyetsizliktir. Biz de gelecek nesillere bir ülkeye nasıl ihanet edilir, diye göstermek istediğimizde, bir millet arkasından nasıl hançerlenir diye göstermek istediğimizde, gösterebileceğimiz örneklerinde olduğunu bugünleri hep birlikte yaşıyoruz. Yazıklar olsun! Bu ülke sizi okuttu. Yazıklar olsun, bu millet dişinden tırnağından arttırdı, biriktirdi. Kimisi kara sabanı ile kimisi tarlasında kimisi direksiyonun başında vergi vererek bu okulları imar ettiler.

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: BAŞI DİK VE ALNI AÇIK BİR TÜRKİYE OLACAK

Kongrede konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Türkiye’nin ihracat rakamlarına değindi. Milletin menfaatinin peşinde olduklarını ifade eden Zeybekci, yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye’nin başı dik alnı açık bir şekilde duruş sergilediğini söyledi. Zeybekci, Türkiye’nin 2017 yılı büyüme rakamlarının 5 defa revize edildiğini ihracatta da rekorlar kırıldığını belirterek, \"Türkiye şu an itibariyle artık 157 milyar dolar diye bir rakam tanımıyor, 158 milyarı doları geçti. Mart sonu itibarıyla artık 150’li rakamlardan kurtuluyoruz. Artık Türkiye ihracatını 160’lı rakamlarla konuşacak. Başı dik ve alnı açık bir Türkiye olacak\" dedi.

Davos’ta katıldığı toplantıda mültecilerle ilgili konuya da değindiğini belirten Zeybekci, \"Biri, biz 17 bin tane aldık. Öteki, 60 bin tane alacağız, öteki bilmem ne yapacağız diyor. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söz aldım. Türkiye olarak 3 milyon 300 bin Suriyeli kardeşimizi Allah’ın izniyle onlar geri dönene kadar misafir ediyoruz. Asıl amaç mülteci almak değil, onlar neden mülteci olmuşlar, onu ortadan kaldırmak lazım. Orada zulmü bitirmek lazım. Senin haddine mi, Türkiye’nin Suriye’ye girdiğinde ne kadar kalacağını söylemek. Gerektiği kadar kalacağız. Orada Türkiye’ye saldıran, çevreleyen, Türkiye’yi kuşatmaya çalıştığınız terörün kökünü kazıyana kadar Allah’ın izniyle oradayız, orada kalacağız. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim en büyük amacımız Suriye’nin toprak bütünlüğü. Onların amacı Suriye’yi dörde bölmek. Bizim en büyük amacımız Irak\'ın toprak bütünlüğü. Onların amacı Irak’ı üçe bölmek. Buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Ekonomi Bakanı Zeybekci, Denizli ziyaretleri kapsamında Vali Hasan Karahan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı da ziyaret etti. Bakan Soylu, daha sonra Bitlis’te çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay çavuş Hilmi Öz’ün babası Özer Öz’ü Çivril ilçesi Ömerli Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Baba Öz’e başsağlığı dileklerini ileten Soylu, baba Öz ile bir süre sohbet etti. İçişleri Bakanı Soylu ile Ekonomi Bakanı Zeybekci daha sonra bir otelde düzenlenen düğün törenine katıldı. İki bakan düğünde eski Denizli Belediye Başkanı Ali Aygören’in oğlunun nikah şahitliği yaptı.

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