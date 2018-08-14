Bakan Soylu, astsubay eşi ile 10 aylık bebeğinin şehit olduğu bölgede (2)

\'MÜCADELEMİZİ, KARARLILIĞIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Temmuz\'da, PKK\'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu astsubay eşi Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa\'nın şehit olduğu Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki Kalene üs bölgesinde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK\'nın tükeniş içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, bu sabah Kars\'ta 2, Tunceli\'de ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Büyük mücadele ortaya koyduklarını vurgulayan Soylu, \"Bir taraftan Mehmetçiğimiz, jandarmamız diğer taraftan polisimiz diğer taraftan korucumuz, hep birlikte büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Hakikaten bu mücadelenin nasıl olduğunu hem dünyaya hem de Türkiye\'de mücadeleyi görmek istemeyenlere de açık bir şekilde, bir kahramanlıkla arkadaşlarımız gösteriyor. Hem ziyaret edeyim, dedim hem de komutanlarımıza \'geçmiş olsun\' dileklerimi iletmek istedim. Bu mücadelemizi, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettireceğiz\" diye konuştu.

Bakan Soylu, 26 Haziran\'dan beri 214 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Siz buralarda bekledikçe milletimiz huzur ve sükun içindedir. Buralarda terör örgütü nefes almadıkça bütün güvenlik kuvvetlerimiz operasyonları başarılı bir şekilde yürütmektedir. Sizlerin burada duruşu aynı zamanda uyuşturucuyu da engelliyorsunuz. Bir taraftan da Türkiye\'mizin tüm gücünün coğrafyamıza gösteriyorsunuz. Terörle mücadelede çok büyük mesafeler alındı. Bu mesafeye milletimiz şahittir. Bu mesafeyi hep birlikte, dayanışma içinde teknolojimizle beşeri kabiliyetlerimizle cesaretimizle Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın verdiği talimatı harfiyen yerine getirerek ve bu atılan adımlarda tereddüt ortaya koymadan gerçekleştiriyoruz. Talimat açık ve net. Terör, kaynağında kurutulacak. Buraları, üs bölgeleri, şimdi bizim üs bölgemiz olan bu alanları, bir taraftan Buzul Dağı bir taraftan bu alanlar, İki Yakalar her noktayı kendisine ait bir alan olarak gören terör örgütü, sizin cesaretiniz sayesinde buradan uzaktan bakabilme kabiliyetine bile sahip değil artık. Ancak kalleşçe pusular ortaya koyabiliyorlar. Burada bir ölürüz, bin diriliriz. Parolamız belli, bu parolayla beraber hareket ediyoruz. O kadar moralimiz yüksek, motivasyonumuz yüksek ki son 1 haftada sadece 3 güvenlik operasyonunda 47 terörist etkisiz hale geldi. 26 Haziran\'dan itibaren arkadaşlarımızla ortaya koyduğumuz hedef çerçevesinde de 207\'si etkisiz hale getirildi. Ayrıca 7\'si de bu sabah yani toplam 214 terörist etkisiz hale getirildi. Bir önemli rakam daha 11 Mart\'tan bu yana kararlılık harekatında Kuzey Irak\'ta toplam 278 terörist etkisiz hale getirildi. Yani tutulan haplar, ortaya konulan strateji ve alınan sonuçlar burada devletimizin, milletimizin, geldiğimiz noktanın nasıl olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.\"

\'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ETKİ KABİLİYETİ SIFIRLANMIŞ DURUMDA\'

Yılbaşından bugüne kadar terör örgütüne sadece 61 kişinin katıldığını kaydeden Soylu, \"Oysa bizim aileleri ile beraber ikna ederek, teslim olmalarını sağladığımız 91 kişi bulunuyor. Yani bu, şu. Terör örgütünün ülkemizin içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Bu çok önemli bir şeydir. Onun için burada özellikle bu yaz sezonunu ve sonbahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ardından da kışın hep birlikte inşallah finali gerçekleştireceğiz. Şunu da söylemek gerekir. Şu anda 790 civarında, yurt içinde terörist var. Bu, son yılların ulaşılabilen en az rakamı. Kimin, nerede olduğunu, nasıl olduğunu, hangi grup içerisinde olduğunu biliyoruz. Bir taraftan İHA\'lar ile bir taraftan SİHA\'lar ile hava kuvvetlerimiz ile tüm güvenlik personelimizle istihbaratımızla teknik istihbaratımızla topyekun bunları sınırlarda aldığımız tedbirler ve önlemler ve sınır ötesinde aldığımız, TSK\'nın aldığı tedbirler ve önlemler ile büyük bir mücadeleyi sürdürüyoruz\" dedi.

\'YÜZDE 100 DİKKATLE İŞİMİZE SARILACAĞIZ\'

Güvenlik kuvvetlerinin, terör örgütüne karşı başarılı mücadeleler verdiğini vurgulayan Bakan Soylu, \"Siz bir taraftan Kalana\'da üs bölgesindesiniz yani 2 bin 500 metrenin ötesinde. Diğer arkadaşlarımız Buzul Dağı\'nın tepesinde, 3 bin 468 metrede. Diğer taraftan da Dağlıca\'da üs bölgesinde, 3 bin 400 metrede bulunuyor. Şırnak\'tan Kato Dağı\'ndan Beytüşşebap\'a kadar Herekol\'da oluşan hatlar diğer tarafta da Kars Çemçe- Madura kadar oluşan hatlar. Herkesin kalbi aynı anda atıyor. Bu hem bizim küçük evladımız, minik bebemizin ölmesi, şehit olması hem annesinin şehadet şerbeti içmesi; bunların, Allah\'ın yazgısı olduğuna inanıyoruz. Bu bizim işimize çok daha büyük bir sorumlulukla sarılmamıza sebebiyet veriyor. Terör örgütünün nasıl bebek katili olduğunu da bütün dünyaya bir kez daha gösteriyor. Bizim yolumuzun da doğru olduğunu, sırat-ı müstakimde olduğunu esas itibarıyla ifade ediyor. Biraz daha dikkatli olacağız. Komutanlarımız anlatıyor; ama bizim işimiz yüzde 99 dikkati kaldırmaz. Bizim işimiz yüzde 100 dikkat ister. Yani yüzde 1 bizim tahammül edemeyeceğiz bir aralıktır. Onun için hep birlikte yüzde 100 dikkat ile yüzde 100 bir anlayışla işimize sarılacağız\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI