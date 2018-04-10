Bakan Soylu: Aranma kaydı olup olmadığı 1- 2 saniyede belli olacak

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kimliklerin sorgulanmasıyla ilgili gelecek hafta yeni uygulama başlatacaklarını belirterek, \"Polise ve jandarmaya barkod okuyucu vereceğiz. Yaklaşık 1- 2 saniye içinde vatandaşın aranma kaydı olup olmadığı belirlenecek\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatı\'nın kuruluşunun 173\'üncü yıl dönümü dolayısıyla Polis Radyosu\'ndaki \'Güne Merhaba\' programına katıldı. Haluk Haspolat\'ın konuğu olan Bakan Soylu, mikrofona geçerek, gazetelerde günün öne çıkan haberlerini okudu. Program sırasında bazı türkülere de eşlik eden Soylu; Azez, Afrin, Hakkari, İstanbul ve Şırnak\'taki polis memurlarıyla telefon bağlantısı yaptı. Soylu, sohbet ettiği polislere bazı sorular da yöneltti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, muhtarların Endülüs gezisine götürülmesi yönünde talimat verdiğini kaydeden Bakan Soylu, bu konuda çalışmalar yapıldığını ve ilk kafilenin bugün yola çıktığını söyledi. Soylu, 5 şehirden 50 muhtarın Endülüs\'e gittiğini belirterek, \"İçişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Türk Hava Yolları, üçünün koordinasyonuyla sağlandı. Şu anda 5 bin muhtarımızın planlaması yapıldı. 100 seferin planlaması hazır\" diye konuştu.

\'1- 2 SANİYEDE ARANMA KAYDI OLUP OLMADIĞI BELLİ OLACAK\'

Kimliklerin sorgulanmasıyla ilgili gelecek hafta yeni uygulama başlatacaklarını duyuran Soylu, \"Önümüzdeki hafta yeni bir uygulama başlatıyoruz. İlk olarak 250 polise, 250 jandarmaya barkod okuyucu vereceğiz. Vatandaşımızın kimliğini o barkod okuyucuya tutacaklar. Yaklaşık 1-2 saniye içinde vatandaşın aranma kaydı olup olmadığını, herhangi bir suçla karşılaşıp karşılaşılmadığını belirtecek. Otobüs kontrolü 6- 7 dakikada bitecek\" dedi.

Türkiye\'de en çok kaza yapan 1000 sürücüyü belirlediklerini kaydeden Bakan Soylu, bu sürücülere eğitim verildiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de en çok kaza yapan sürücülerden 200\'üne geçen hafta eğitim verdik. Türkiye Sigortalar Birliği ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Eskişehir\'de de sürücüler için bu konuda güzel bir eğitim pisti yapacağız. Bunun da projeleri gerçekleşti, adımları atılacak. Özellikle şehirlerimizdeki trafiğin hareketliliğini ve akışını temin edebilmek için yurt dışından 284 yeni nesil polis motosikleti getiriyoruz. Bu motosikletlerle trafiğe çok önemli bir katkı sağlayacağız. Arkadaşlarımız trafik polislerimizin elbiselerini tasarlıyor. O görünürlüğü ortaya koyabilecek yeni kıyafetlerle trafik polislerimiz ortaya çıkacak. 13 bin polis memuru eğitime başladı; 3 bin tanesini oradan, alıma çıktığımız 10 bin polis memurundan da 2 bin tanesini sadece trafiğe tahsis edeceğiz. Artı 5 bin trafik polisiyle 2018\'de trafiğimiz çok daha akıcı olacak.\"

Türkiye\'deki çakarlı araç sayısıyla ilgili de bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu, \"Türkiye\'de çakarlı araç sayısı yaklaşık 18- 19 bin civarıydı. Arkadaşlarımızla oturduk, bu sayıyı Türkiye genelinde 4 bin civarına düşürdük\" diye konuştu.



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