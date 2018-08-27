Bakan Soylu: Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık (2) 

\"BU KIŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ AÇ BIRAKACAĞIZ\"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve GÜneydoğu’da görev yapan kaymakam, vali ve güvenlik güçlerine seslenerek \"Terör örgütünü bu kış aç bırakacağız. Bu şu demektir; şehirlerden kasabalardan, ilçelerden, lojistik temin etmelerine müsade etmeyeceğiz. Unundan şekerine kadar ne kadar bunları satan yer varsa hepsine gitmek ve hepsine tek tek tembih etmek bizim temel görevimizdir. Terörle mücadele bir felsefe halidir. Ve bu felsefede hepimiz aynı anlayışı ortaya koymalıyız. Bu kış terör örgütleri için çok farklı olacak sadece PKK değil hepsi için\" dedi.



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-Süleyman Soylu\'nun konuşması

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Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ /ANKARA DHA