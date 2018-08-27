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Bakan Soylu: Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104

27 Ağustos 2018 14:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış töreninde konuştu. Süleyman Soylu, İstanbul’da Cumartesi Annelerinin 700’üncü Oturumunda yaşananlara ilişkin, \"700’üncü gösterilerine izin vermedik doğru. Çünkü artık bu istismarın bir son bulmasını istedik. Bu iki yüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık?\" dedi. 


Görüntü dökümü

-Süleyman Soylu\'nun konuşması 

-Detaylar

Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ /ANKARA DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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