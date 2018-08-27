Bakan Soylu: Anneliğin istismar edilmesine göz mü yumsaydık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 104. Dönem Kaymakamlık Kursu açılış töreninde konuştu. Süleyman Soylu, İstanbul’da Cumartesi Annelerinin 700’üncü Oturumunda yaşananlara ilişkin, \"700’üncü gösterilerine izin vermedik doğru. Çünkü artık bu istismarın bir son bulmasını istedik. Bu iki yüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık anneliğin terör örgütü tarafından istismar edilmesine göz mü yumsaydık?\" dedi.



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-Süleyman Soylu\'nun konuşması

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Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ /ANKARA DHA