Bakan Soylu: Amanoslar'da 40'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Amanoslar\'da yıl başından bugüne kadar başlarında bulunanlar dahil 40\'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi\" dedi.

2 Ocak-15 Mayıs arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü\'nce eğitimleri verilen 3 bin özel güvenlik görevlisine sertifikaları törenle verildi. Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen sertifika dağıtımı programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.

\"Büyük devlet olarak nitelendirdiğimiz hemen her devletin tarihinin bir yerlerinde, bir değişim ve yenilenme hikayesi, mutlaka vardır\" diyen bakan Soylu, \"Esas itibarıyla bizim tarihimizde de, bir çok ülkenin tarihinde de yönetsel eksikliklere, bir takım çağın gereklerine yönelik böyle bir çaba her zaman varolagelmiştir. Bu atılan adımlar, dönem dönem etkili olmuş ve her birisi de yapısal reformlara dönüşmüştür. Bu dönüşüm çabalarımız, her zaman bir dirençle karşılaşmıştır. Ayak uyduramayanlar, korkanlar, bazen hakimiyetini kaybedeceğini düşünen küçük ama etkili gruplar, her zaman var olmuştur. İşte, darbeler bunun açık örnekleridir. Değişime açık ve bunu talep edenler ve statükocu yapının muhafızları, kendilerini Türkiye\'de 2000\'lere kadar ulaştırmışlardır. Şurası da bir gerçektir ki, değişim olmadan gelişim olamıyor. Sistemi değiştirmek çoğu zaman kendini bir mecburiyet olarak dayatıyor. Türkiye, 2000\'lere ulaştığında, tamamlayamadığı değişim nedeniyle, terör, ekonomi ve sistemin darbe üretmesi gibi sorunlarını kronikleştirmişti. Bugün Türkiye, bu üç sorunu itibarıyla önemli gelişmeler kaydetmiştir. Ekonominin kırılganlığı büyük ölçüde azalmıştır; terör, etkili bir mücadele sonucunda bitme noktasına kadar gelmiştir. Ve siyasi anlamda istikrarı kalıcı hale getirme, sistemi darbe üretir yapıdan çıkartma üzerine kurgulanmış cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi büyük bir adım atılmıştır. Yani 2002 sonrası Türkiye, değişime olan iştahını ve mecburiyetini öne almış ve bunun karşısında duran bütün statükocu ve vesayetçi yapıları elinin tersiyle itmiştir\" şeklinde konuştu.

KARADENİZ\'DE YAKALANAN TERÖRİSTLER

Soylu, Giresun Güce\'de 2 PKK\'lının etkisiz hale getirilmesine ilişkin şöyle konuştu:

Karadeniz\'e sızan bir terör grubu vardı. Çok uzun zamandan beri emniyet görevlileri, jandarmamız onun peşindeydi. Özellikle Giresun Güce\'de ikisini kıstırdılar ve etkisiz hale getirdiler. Karadeniz\'de bu iş zordur. Çünkü Amanoslar\'ın, Hatay\'ın, Karadeniz\'in örtü yapısını, ormanlık yapısını çok iyi dikkate almak zorundasınız. Gerek Amanoslar\'da gerekse Karadeniz\'de teröristle karşılaştığınız andan itibaren yaklaşık 1-2 metreden sonra görüntüyü kaybediyorsunuz. Çünkü hemen ya bir meşenin içerisinde oluyorlar ya da o sık ve gür ormanlarda kendilerini kaybettiriyorlar. Amanoslar\'da yıl başından bugüne kadar başlarında bulunanlar dahil 40\'ın üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Biz orada insansız hava aracı uçurmaya başladık, yer veri terminalleri kurduk. Aşağıdan beşeri güçlerimizle foto kapanlar kurup teknolojimizi ortaya koyduk. İnsansız hava araçları ve insanlı keşif uçaklarıyla beraber sahayı yukarıdan da sıkıştırdık. Sadece hareket kabiliyetlerini mümkün olduğunca azalttık. Bir çok tedbir aldık. Bunlarla beraber bu büyük başarı elde edilmiş oldu. Afrin ile Amanoslar arasındaki bağlantı şu; Şanlıurfa\'ya uzanan bir hat üzerinden Amanoslar\'a intikal, oradan da batıya intikal sağlamak. Karadeniz\'de de özellikle güvenlik açısında, bir istikrarsızlık ve güvenilmezlik ortaya koymak için terör örgütü çaba harcıyordu. Şimdi bu konularda gerek insansız hava araçlarımızla, gerek teknolojik gelişmeler ve polisimiz, jandarmamız, korucularımız, tüm istihbarat birimlerimiz hep birlikte sonuca ulaşmak için uyum ortaya koymuşlardır.

81 İLE MAHALLE BEKÇİSİ

Bakan Soylu, “7 bin mahalle ve çarşı bekçisi alımı için ilanları açtık. Biz ilk önce büyükşehirlerimize bekçi verdik. Doğu ve Güneydoğu\'dan başladık. Sonra nüfusun yoğun olduğu şehirlere verdik. Şimdi de 81 ilimizin bütün merkezlerine mahalle bekçilerimizi gönderiyoruz. Bu 7 binden sonra bir 10 bin daha mahalle bekçisi alımımız olacak\" dedi.

(FOTOĞRAF)