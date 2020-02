Bakan Soylu: Afet yönetmek depolarda çadır ve battaniye bulundurup, sevk etmek değildir

Çağatay KENARLI-Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL (DHA)-\'İSTANBUL\'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı\' Vatan Caddesi\'nde bulunan Valilik Ek Hizmet Binası\'nda yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çeşitli ilçelerin Kaymakam ve Belediye Başkanlarının katıldı.

DOĞANIN KURALLARINA KARŞI GELMEDEN MİMARİ SEÇİMLER YAPMALIYIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, felaket ve afet denilen hadiselerin insanların kendi istekleri, beklentilerini hatta bazen açgözlülüğünü doğaya dayatmaya çalışmasından kaynaklanmakta olduğunu ifade ederek, \"Depremler, seller ve heyelanlar tarih boyunca olmuştur ve olacaktır. Bunu engelleyemeyiz ve gerçek şu ki doğayı kendimize uyduramayız. Dere yataklarına bina yapmamak, depreme dayanıklı binalar inşa etmek bizim elimizdedir. Saraçhane\'de bulunan \'Bozdoğan kemerleri\' yaklaşık 1640 yıldır, Ayasofya 1500 yıla yakın, Süleymaniye ve Sultanahmet Camileri ise 500 yıla yakın ayaktadır. Tarih boyunca deprem riski yüksek bir şehir olan İstanbul\'da hala ayaktadır. Çünkü doğru mühendisliklerle, doğa ile inatlaşmadan doğanın ve mimarinin kurallarına uygun olarak yapılmışlardır\" dedi.

HER ZAMAN HAZIRLIKLI OLMALI VE DOĞRU YAŞAM ALANLARI İNŞA ETMELİYİZ

Ülke topraklarının yüzde 93\'ü, nüfusun ise yüzde 98\'i deprem riski altında olduğunu, 1900\'lü yılların başından bu yana 200 üstünde can ve mal kaybının yaşandığı deprem meydana geldiğini ve bu depremlerde yaklaşık 86 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Soylu \"Marmara depreminin etkili olduğu bölge, Türkiye nüfusunun yüzde 23\'ünü barındırıyordu. 17 Ağustos depreminde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti. 43 bin 953 kişi de yaralandı. Can ve mal kaybı olarak etkilenen nüfus, ülkenin yüzde 6\'sını oluşturuyordu. Marmara depreminin maliyeti 17 milyar dolardır. Bugün sadece İstanbul\'da Türkiye nüfusunun yüzde 18,6\'sı yaşamaktadır. Nüfus bakımından dünyada 129 ülkeden kalabalıktır. 2017 rakamına göre 349 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüyle Türkiye ekonomisinin yüzde 40\'ını ifade etmektedir. Bunun için her zaman hazırlıklı olmalı ve tedbirlerimizi sürekli gözden geçirmeliyiz. Doğru yaşam alanları inşa etmeliyiz\" diye konuştu.



AFET YÖNETMEK DEPOLARDA ÇADIR VE BATTANİYE BULUNDURUP, SEVK ETMEK DEĞİLDİR

AFAD\'ın yılın ilk on ayında bin 281 olaya müdahale ettiğini vurgulayan Soylu, \"AFAD\'ın aslında en büyük kazanımı Türkiye\'de afet yönetimine modern ve bütüncü bir bakış kazandırmış olmasıdır. Çünkü afet yönetmek sadece depolarda çadır ve battaniye bulundurup, bunları sevk etmek değildir. Bu konularda geçmiş dönemlerdeki karnemiz pek iç açıcı değildir. Afetlere hazırlıklı olmak, eğitim vermek, toplumu bilinçlendirmek, hızlıca organize olabilmek, nitelikli ve eğitimli personel bulundurabilmek, afet sonrası hayatın normalleşme süreçlerini yönetebilmek artık modern anlamda bir afet yönetim bilincinin temellerini oluşturmaktadır\" şeklinde konuştu.

96 BİN 426 AFET KONUTU TAMAMLANDI

Hiç kimsenin koltuklarının baki olmadığını fakat sorumlulukların baki olduğunu belirten Soylu, \"Türkiye\'de 2002\'den bugüne kadar toplam 96 bin 426 afet konutu tamamlanmıştır. Bu da iyileştirme süreçlerinin kapasitesi anlamında, bana sorarsanız önemli bir veri oluşturmaktadırö dedi.



İSTANBUL\'DAKİ BİR AFETTE 5 BİN 622 KİŞİLİK PERSONEL HAZIR

İstanbul\'da olası bir durumda müdahale etmeye hazır personeller olduğunu altını çizen Soylu, \"İstanbul\'da herhangi bir afet durumunda AFAD, AFAD\'ın destek ve çözüm ortakları ve İstanbul itfaiyesi personeli olmak üzere toplam 5 bin 622 personel sahada hazır olacak şekilde organizasyonumuz ve müdahale planlarımız hazırdır. Bununla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi de imkanları doğrultusunda 43 bin 522 personel, 9.552 araç, 823 tesisle müdahale faaliyetlerinde yer alacak. Yolların ve köprülerin depremden zarar görmemesi ve ulaşımın aksamaması için de çalışmalar olduğunu belirten Soylu, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğümüz tarafından İstanbul\'daki 237 yapının güçlendirme çalışmaları tamamlandı\" dedi.

402 OKUL YIKILIP YENİDEN YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okulların da tek tek incelendiğini söyleyen Soylu, \"Bakanlığımıza bağlı okullar da incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde İstanbul\'da 877 okulda güçlendirme çalışması bitti. 112 binada ise çalışmalar sürmektedir. 402 okul binası yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. İncelenen binalardan 200 tanesinin de herhangi bir takviyeye ihtiyaç duymadığı tespit edildi\" dedi.

GELECEK NESİLLERE BİR BOMBAYI MİRAS BIRAKAMAYIZ

Depremden zarar görmemenin en önemli başlıklarından birisinin de yaşanılan binalar olduğunu vurgulayan Soylu, \"Yapılara ilişkin kurallar, kat irtifa sınırları, yapı denetim kuralları, hepsi bizler için var olan şeylerdir. Kendi hayatımızda bize bir deprem denk gelmeyebilir. İçinde biz oturmaya biliriz ama çoluk çocuğumuza gelecek nesillere bir bombayı miras bırakamayız. İstanbul\'da 65 bin 417 binanın riskli yapı olduğu tespit edilmiş, 44 bin 710 tanesi yıkılmıştır. Dolayısıyla bu dönüşüme her vatandaşımın destek vermesi, geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. 25 Ekim itibarıyla İstanbul\'da 2 milyon 158 bin 675 konut, doğal afet sigortaları kurumu tarafından sigortalanmıştır\" ifadelerini kullandı.

TOPLANMA ALANLARINA TÜRKİYE\'DE SADECE 240 BİN KİŞİ BAKMIŞ

Olası bir afet durumunda toplanma alanlarının çok önemli olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, \"Toplanma alanları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Şuana kadar Türkiye genelinde 240 bin kişi bu alanları sistem üzerinden giriş yaparak öğrenmiş. İstanbul\'da 39 ilçede 2 bin 872 alan, belediyeler tarafından toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu alanlar belediyelerimiz tarafından tabelalarla da işaretlendirilmektedir\" diye konuştu.

İSTANBUL\'DAKİ KAMU BİNALARININ DEPREM RİSKİ ASGARİ DÜZEYE İNDİRİLDİ

Vali Ali Yerlikaya da programda bir konuşma yaptı. İstanbul\'u her türlü şart altında afetlere hazırlamak gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Yerlikaya şöyle devam etti:

AFET, inancımız gereği sadece tedbir almadan, tevekkülü kabul etmiyor. Biz insanlar geçmişimizden ders alıp geleceğe tüm tedbirleri alarak başlamalıyız. İstanbul\'da olası bir depreme yönelik tedbirler güncel. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) 2006 yılında İstanbul Valiliği tarafından kuruldu ve dünyanın en büyük deprem yatırım projelerinden birisi olarak gösteriliyor. İSMEP hayata geçirildikten sonra bu zamana kadar 5.1 milyar harcama yaptı. İSMEP bugün kadar kamu binalarını bu zamana kadar güçlendirme, yeniden yapımı tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasında olan bin 360 kamu binasına yatırım çalışması yapılmıştır. Binanın yapım yılı, fay hattına uzaklığı, kullanıcı sayısı ve bina büyüklüğü gibi önceliklendirme kriterleri dikkate alınarak risk düzeyi yüksek binalardan başlanarak yapılan çalışmalarla İstanbul\'da bulunan kamu binalarının deprem riski asgari düzeye indirilmiştir.

