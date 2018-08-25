Bakan Soylu: AB standartlarına uyma konusunda net talimatım var (2)

BAKAN SOYLU\'DAN YALOVA\'DA TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir programının ardından helikopterle geldiği Yalova’da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Eski DYP ve DP İl Başkanı Fikri Turgut’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Balıkesir\'deki programının ardından helikopterle Yalova’ya geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Atatürk Stadyumu’nda Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak karşıladı. Soylu, ardından geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yalova’nın tanınmış iş insanlarından Eski DYP ve DP İl Başkanı Fikri Turgut’un Fatih Caddesi’ndeki evine geçti. Taziye evine girişi sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara hediye dağıttı.

Soylu, buradaki ziyaretinin ardından bir taziye ziyareti de geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel’in babası ve Eski AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’in amcası Bedri Demirel’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, ardından helikopterle Kocaeli’ne geçti.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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