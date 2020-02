Bakan Soylu: AB standartlarına uyma konusunda net talimatım var

Tufan DALGIÇ- Mehmet İNAN/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'in Susurluk ilçesinde yol denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinin ardından dönüşe geçen sürücüleri uyardı. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacaklarını belirten Soylu, \"AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konuda cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Susurluk\'ta yol denetimi yapıp, yetkililerden bilgi aldı. Bayram tatili için aldıkları önlemleri anlatan Soylu, \"Tüm bayram tatili boyunca dinlenmeden çalışan emniyet ve jandarma personelimize, valilerimize, kaymakamlarımıza ve komutanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Geçen yıl emniyet ve jandarma mensubu 50 bin trafik personeliyle yapılan denetimleri bu yıl 141 bin personelle yaptık. Bazı yerlerde takviyelerle bunu gerçekleştirdik. Neredeyse 3 katına çıkardık. Aynı zamanda denetim noktası olarak da 7 bin 500’ün üzerinde trafik ekibi ile bu denetim gerçekleştirirken denetim noktası olarak jandarma artı polis 3 bin 500 denetim noktasında burada olduğu gibi Türkiye’nin her noktasında arkadaşlarımız önemli bir görev yerine getirdiler\" diye konuştu.

\'ÖLÜMLÜ KAZA SAYIMIZ DÜŞTÜ\'

Kurban Bayramı tatilinde ölümlü kaza oranının düştüğünü belirten Bakan Soylu, \"Vatandaşlarımızı sürat konusunda, emniyet kemeri konusunda ve cep telefonu ile konuşmama konusunda ve aynı zamanda, bunun da altını çizerek söylüyoruz. Arabanın içinde sigara içmeme konusunda uyardık. Tuzak radar uygulamasının gerek jandarma gerekse emniyet tarafından kaldırıldığını deklare etmiştik. Ancak bir şekilde daha önceden belirtmek suretiyle radar uygulamasının yapıldığını söylemiştik. Aynı uygulama Türkiye’nin bütün noktalarında aynı şekilde devam etmektedir. Şunu söylemek gerekir. Bayramın ilk gününden itibaren tatilin ilk gününden itibaren kazalar yaşadık. Ölümlü kaza oranımız düştü. Ölümlü kaza sayımız da düştü ama aynı olayda meydana gelen ölüm sayımız maalesef artı. Geçen yılla aynı oranda gidiyoruz. Hem de son 10 yılın ortalamasıyla aynı oranda gidiyoruz. Dün akşam itibarıyla 99 can kaybımız söz konusu. Bunların yüzde 40 civarı şehirlerarası yollarda, yüzde 30 civarı şehir içi yollarda, geri kalan bölümü de kırsal dediğimiz alanlarda\" dedi.

Yollarda belli noktalar hariç önemli yoğunlukla karşılaşmadıklarını kaydeden Bakan Soylu, \"Bu yıl enteresan bir gelişme de yaya ölümlerinde oldu. Yüzde 17- 18 civarında oldu, böyle bir tablo beklemiyorduk. Araç yoğunluğunun çok olduğu ilçelerde maalesef yaya ölümleri de oluştu. Bizim genel değerlendirmemizde bu istikamettedir. Gidişlerde güne yayılı gidişlerdi. Cuma, cumartesi, pazar gününe yayılı gidişler oldu. Dönüşler de yine aynı şekilde, perşembe akşamı itibariyle başladı. Dün de epey bir yoğunluk vardı. Yarın da yoğunluk olacak 3- 3,5 güne yayılı bir trafik akışının sağlandığı yoğunluk oldu. Birkaç noktamız hariç önemli bir yoğunlukla karşılaşmadık esas itibarıyla çünkü kaza olan yerlerde trafik ekiplerimiz gerekli tedbirleri almaya çalıştılar\" diye konuştu.

\'AİLELERİNİ UYARIYORLAR\'

\'Kırmızı düdük\' uygulamasından da bahseden Soylu, \"Bizim tekrar uyarılarımız olacak. Kırmızı düdük kampanyamızı bu bayramın başından itibaren başlatmıştık. Bunun özellikle çocuklarda etkin olduğunu sevinerek görüyoruz. Ailelerini uyarıyorlar. Kuralları da hemen hemen net bir şekilde öğrenmiş durumdalar. Bir taraftan emniyet kemerinin takılı olduğunu hatırlatıyorlar diğer taraftan hız yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve yine cep telefonu ile konuşulmaması gerektiğini hatırlatıyorlar ve aynı zamanda da arabanın içinde sağlık açısından sigara içilmemesinin gerektiğini de hatırlatıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamız çocuklarımızla birlikte devam edecek. Bu bayramda da gördük ki bu konuya olan farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir​. Kırmızı düdük, trafik konusunu hatırlatan en önemli materyallerden biri olacak\" dedi.

\'TRAFİK MESELESİNDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ\'

Okullardan başlanarak, tüm sosyal alanlarda herkesin trafik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"10 dakikalık dinlenmenin bile hayat kurtaracağını unutmayalım. Kurallara uymalıyız. Elbette araçlarımız teknolojik açıdan, yollarımız standartlar açısından çok yüksek. Yine de burada kurallara uyarak kazaların önüne geçeceğimize inanıyoruz. Bu bayram bütün arkadaşlarımızla birlikte yoğun gayret gösterdik ama işimizin çok olduğunu, daha çok mesafe almamız gerektiğini bu bayramda bir kez daha tecrübe ettik. Bu tecrübeler de acı tecrübeler oluyor. Şunu da belirtmem gerekir; bu bayramda ölümlü otobüs kazamız olmadı. İnşallah yarın akşama kadar da olmaz. Bayram öncesi otobüs şirketlerine ve otobüslere gerek bizler gerek trafik ekiplerimiz ciddi uyarılarda bulundular. Bu uyarılar bayramdan sonra da devam edecek. İnancım odur ki milletimizle hep birlikte trafik meselesinde de çok önemli adımlar atacağız.\"

\'AB STANDARTLARI KONUSUNDA NET TALİMATIM VAR\'

Trafikte yılda ortalama 7 bin can verildiğini kaydeden Bakan Soylu, \"Bu az bir rakam değil. Bu, günde ortalama 20 kayıp yapar. Bu açıdan her birimizin aynı sorumluluğu hissedeceğini, sadece araç sürücüsüne değil; yanında oturanlara da büyük sorumluluk düştüğünü buradan ifade ediyorum. Bu bayramın diğerlerinden anlamı şuydu. Trafik ekibi arkadaşlarımız mümkün olduğunca ilk önce uyardılar. Cezayı öncelikli bir tavır olarak ortaya koymadılar. Vatandaşlarımıza bir haberim daha olacak. Bu acıları bir daha çekmek istemiyoruz. Bayramdan sonra özellikle emniyet kemeri konusunda sıkı tedbirler uygulayacağız. AB standartlarına uyma konusunda arkadaşlarımıza net talimatım var ve bu konu da cezaysa ceza. Kimse darılmasın, gücenmesin. Çünkü karşı karşıya kalacağımız kazalar bize daha büyük, atlatılması zor tecrübeler bırakıyor. Bayramdan sonra tüm ekiplerimiz emniyet kemeri konusunda ciddi tedbirler alacaklar. Yıl sonuna kadar emniyet kemeri takma oranımıza, ki hedeflerimiz de var, önemli ölçüde ulaşmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca yoğun günlerde havadan drone ve helikopterler ile trafik kontrollerinin yapılacağını açıkladı.

