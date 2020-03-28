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Koronavirüs

Bakan Soylu: 81 ilin giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolü yapan bir sistem oluşturduk

28 Mart 2020 18:47

İçişleri Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplu taşımada yüzde 90'ların üzerinde bir azalma olduğunu kaydeden Soylu, Covid- 19 salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında özel araçlardaki vatandaşlarında sağlık kontrolünden geçeceğini söyledi. Bakanı Soylu, "Özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateş derecelerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin giriş çıkışlarında oluşturduk" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Sağlık kontrollerinde ateş, öksürük görüldüğünde, sağlık birimlerimiz de var, onların tavsiyesiyle 14 günlük karantina uygulanacak" dedi.

 

 

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