Bakan Soylu " PKK'nın 'Yakalanacağınız zaman bu konuda böyle davranın.' değerlendirmesi var" dedi.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Antalya\'da \'terör örgütü üyesi\' olduğu gerekçesiyle aranan ve yol denetiminde yakalanan M. A.\'nın emniyette pencereden atlayarak intihar etmesinin sorulması üzerine \"Son zamanlarda şöyle bir istihbarat var, buna ait bizim de birtakım tedbirlerimiz söz konusu: Özellikle PKK terör örgütü \"Yakalanacağınız zaman bu konuda böyle davranın.\" diye gerek telsiz görüşmelerinden gerekse de bizim özellikle Bingöl Şenyayla\'da yakalamış olduğumuz, \"kütüphane\" diye nitelendirdiğimiz 552 bin dijital belgede net bir şekilde okuduğumuz bir değerlendirmesi var ve bunlar yeni.\" dedi.

Meclis Genel Kurulu\'ndaki bütçe görüşmelerinde HDP İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde yol denetiminde yakalanan ve \'PKK Terör örgütü üyeliği\' suçundan arandığı öne sürülen 24 yaşındaki M.A., işlemleri için götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 3\'üncü katından atlayıp intihar ettiğine ilişkin olayı sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu şahsın 2\'nci kattan atladığını, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi. Bakan Soylu, son zamanlarda PKK\'nın yakalanan örgüt üyelerine bu şekilde yapmaları konusunda talimat verdiğini kaydederek şöyle konuştu:

\"zellikle sayın milletvekilinin söylemiş olduğu konuda bir açıklama yapma zarureti var. Dediğiniz doğrudur. Yani jandarma tarafından bir yol kontrolünde aranan bir şüpheli şahıs jandarma tarafından alınmış, daha sonra Antalya Emniyet Müdürlüğü Teröre gönderilmiştir. Ve o esnada 2\'nci katta Terörde herhangi bir şey yokken… Ailesine haber verilmiş -çağrılması konusunda ailesinin- emniyet müdürlüğü de bu konudaki gerekli girişimleri ortaya koymuştur. 2\'nci kattan camdan atlamak suretiyle intihar etme yolunu seçmiştir. Ve dün bütün uğraşılara rağmen -hastaneye kaldırıldı, kurtarılmak istendi- kurtarılamadı. Yani ne bu konuda -Allah muhafaza- sizin söylediğiniz gibi herhangi bir değerlendirme söz konusudur.Emniyet Genel Müdürümüz de hatırlattı, son zamanlarda şöyle bir istihbarat var, buna ait bizim de birtakım tedbirlerimiz söz konusu: Özellikle PKK terör örgütü \"Yakalanacağınız zaman bu konuda böyle davranın.\" diye gerek telsiz görüşmelerinden gerekse de bizim özellikle Bingöl Şenyayla\'da yakalamış olduğumuz, bizim \"kütüphane\" diye nitelendirdiğimiz 552 bin dijital belgede net bir şekilde okuduğumuz bir değerlendirmesi var ve bunlar yeni. Mesela İzmir\'de polisin kuşattığı bir PKK terör örgütü mensubu biliyorsunuz boğazını kesti kendisi ve polis arkadaşlarımız onu hastaneye yetiştirdiler ve hayatını kurtardılar; teslim olmamak için boğazını kesti. Tabii, bu talimat hangi örgüt mensubuna ne kadar ulaşmıştır, bunu bilemeyiz ama böyle bir talimatın da varlığını arkadaşlarımıza biz ilettik, bu konuda gayet tedbirli olmaları lazım geldiğini de kendilerine, kendi talimatlarımızla beraber ortaya koyduğumuzu ifade etmek isterim. Bundan çok yakın bir zaman önce, bir DEAŞ mensubunu yakalayan polis ekibimiz, Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne DEAŞ mensubunu getirdi. Bir anlık dalgınlıkla DEAŞ mensubu Emniyet görevlimizi, polisimizi şehit etti. Şimdi, bunu meşrulaştırmak için böyle bir şeyi söylemek son derece yanlıştır, böyle bir şey söylemeyiz, tam tersi \"Bu tip yaklaşımlar var, bu tip yaklaşımlara karşı tedbirlerinizi en üst şekilde alın.\" diye bizim talimatlarımız söz konusu, bunu burada ifade etmek için söyledim.\"