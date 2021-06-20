Bakan Soylu: 14 tane uluslararası mafya liderini sahiplerine iade ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi 26’ncı Dönem Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin eski Türkiye’ye çevrilmek istendiğini, bunun için tezgahlar kurulduğunu belirterek, “Ülkemize çöreklenmeye çalışan 14 tane uluslararası mafya liderini Türk polisinin paketleyip sahiplerine iade etmesinden, kimlerin rahatsız olduğunu elbette ki biliyoruz. Yurt dışına kaçan o hain 'FETÖ’cülerin hâlâ bu ülkede bir 15 Temmuz hayali kurduklarını biliyoruz” dedi.

“Biz bugün Türkiye’de PKK terör örgütünün militan sayısını 255’in altına getirdiğimizi biliyoruz” diyen Soylu, “Kandil’e ‘imdat’ çağrısı” yapıldığını, Türkiye’de geçen yıl 165 milyar değerinde uyuşturucu yakalandığını söyledi.

Türkiye’nin operasyon merkezi haline getirilmek istendiğini söyleyen Soylu, şöyle devam etti:

“Hiç gıkımız çıkmadı ve işimizi sektirmedik. Hem 'FETÖ' ile mücadele ettik, tasfiye etmeye çalıştık. Hem organize suç örgütlerini çökerttik hem de cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalanmalarını gerçekleştirdik. Milletimizin huzuru ve güveni olsun diye hep beraber salgını geçirdik. Devletin bütün gücünü seferber ettik. Bu ve bunun gibi daha pek çok başarının arkasında, hem Türkiye’nin hem de bu teşkilatın, bilhassa 15 Temmuz’dan sonra ortaya koyduğu yenilenme vardır.”