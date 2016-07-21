Bakan Şimşek'ten OHAL açıklaması: Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız

OHAL ilan edilmesiyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız, piyasa bütün kurumlarıyla en güçlü şekilde işleyecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’nin canlı yayınında soruları yanıtladı.

Darbe teşebbüsünün hedefinin demokrasi olduğunun altını çizen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasaların en az etkilenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Şimşek, bu girişimin Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğu için piyasaya etkisinin sınırlı olduğunun altını çizdi. Şimşek, yaşananların artıcılarının olduğunu da sözlerine ekledi.

"Normal vatandaşlarımız müsterih olsun" diyen Şimşek, "ekonominin normal işleyişi açısından ticaret açısından en ufak farklı bir düşünce yok" dedi.

"OHAL'in tek amacı var"

Bu yapının 40-50 yıldır devlete sızdığını anımsatan Şimşek, "OHAL ilanının bir tek hedefi, amacı var. O da paralel ihanet şebekesinin devletin bütün kurumlarından köklü bir şekilde temizlenmesi, Türk demokrasinin karşı karşıya olduğu uzun vadeli risklerin minimize edilmesine ilişkin süreçtir" şeklinde konuştu.

"Adil davranılacak"

Geçici olarak görevinden el çektirilen memurlar için gerekli hukuki sürecin işleyeceğini belirten Şimşek, "Geçici olarak el çektirilenlere adil davranılacak" dedi.

Dün gece açıklanan OHAL kararı ile değerlendirmede bulunan Şimşek, "OHAL'de tek amaç devletteki paralel çeteyi temizlemek" dedi. Şimşek, alınacak kararların süreli olacağını belirtti.

"S&P yanlış yaptı"

S&P'nin dün açıkladığı not düşürme kararı hakkında görüşleri sorulan Şimşek, Hazine olarak S&P ile çalışmadıklarını anımsattı ve kararın aceleci bir karar olduğunun altını çizdi.



Mehmet Şimşek, S&P'nin yanlış bir karar verdiğini de vurguladı.

"Bütçede sorun yok"

Ekonominin durumuyla ilgili konuşan Şimşek, "Büyüme var, cari açık azalıyor, bütçede sorun yok" dedi. "Analizleri, tedirginliği anlıyorum" diyen Şimşek, spekülasyonlara inanılmamasını istedi.

"Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasa kurallarının dışına çıkılmayacağını da dile getirdi.

Şimşek, şöyle konuştu: "Piyasa kurallarının dışına çıkmayacağız, piyasa bütün kurumlarıyla en güçlü şekilde işleyecek. Spekülasyonlara inanılmasın. Kaygı varsa bizi arasınlar, açığız, görüşürüz. Piyasa eskiden olduğu dünyanın en iyi uygulamalarını baz alarak işlemeye devam edecek."

Muhalefete çağrı

Muhalefetten destek isteyen Şimşek, ekonomideki darbeye karşı da işbirliğinin gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Büyüme hedeflerindeki olası değişikliği rakama dökmek için erken olduğunu belirten Şimşek, Fitch'in "bankaların riskleri arttı" değerlendirmesi hakkında da açıklamalarda bulundu.



Şimşek, bankacılık sektöründe şokları absorbe edecek bir alanın mevcut olduğunu belirtti.