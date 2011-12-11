Bakan Şimşek'ten öğretmenlere yeni yıl müjdesi

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‘Türkiye, dünya ile arayı kapatıyor’



Memleketi Batman'ın Beşiri İlçesi'nde 200 kişilik orta öğretim yurdu ve 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonun temel atma töreninde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuklara eş ve çocuklarını neden getirmediklerini sordu.Şimşek, "Böylesi güzel bir günde neden eş ve çocuklarınızı getirmediniz. Onlara selamımı söylemeyi unutmayın" diye erkek konuklara da sitemde bulundu.Batman Valisi Ahmet Turhan ve çok sayıda AK Partili'nin katıldığı açılış töreninde konuşan Şimşek, yeni yılda öğretmen maaşlarının arttırılacağını söyledi.DHA'nın haberine göre; hükümet olarak eğitime büyük önem verdiklerini anlatan Şimşek, "Hükümetimiz döneminde her kente bir üniversite kazandırıldı. Hakkari ve Batman ile Bayburt gibi illerimiz de hak ettikleri üniversitelere bu dönemde kavuştu. 76 olan üniversite sayısını 165'e çıkarıp eğitime ne kadar önem verdiğimizi gösterdik. Eğitimde sadece bina ve yatırımlara yönelmiyoruz. Bir o kadar da eğitimcilerimizin özlük haklarını iyileştiriyoruz. Öğretmenlerimize önem veriyoruz. Çünkü onlar çocuklarımızı yetiştiriyor. En düşük öğretmenin maaşı bin 600 liradır. Ayrıca ek ders ücreti de 450 liradır. Bu rakam Ocak'tan itibaren arttırılacak" dedi.Türkiye'yi dünya ülkeleriyle kıyaslayan Bakan Şimşek, İngiltere'de 2017 yılına kadar 700 bin memurun işini kaybedeceğin belirterek, şunları söyledi:"2017 yılına kadar İngiltere'de 700 bin memur işini kaybedecek. Aynı durum, İtalya'da da söz konusu. İtalya'da da ücretler donduruldu. Enflasyon orada yüzde 1'lerde, 2'lerde değil, daha yüksektir. Türkiye, dünya ülkeleriyle arayı hızla kapatıyor. Biz, eser hizmeti, siyaseti yapıyoruz. Tek isteğimiz, bu güzel memleketimizin huzurlu olmasıdır. Yatırımcılar buraya gelsin. Buradaki açık, ancak böyle giderilmiş olur. Bu ülkede artık red, inkar siyaseti yoktur. Hepimiz kardeşiz, kimsenin bir birinden üstünlüğü de yoktur."