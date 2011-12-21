-Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi TBMM (A.A) - 20.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidarlarından önceki özelleştirme mağdurlarını ve dönemlerinde yapılan özelleştirmede açığı çıkan işçileri emekli olana kadar tekrar işe aldıklarını ve bu kişilerin atandığı kadroya da 4-C dediklerini belirterek, ''2010'da maaşlarını en az yüzde 20 artırdık, çalışma süresini 11 aya çıkarttık'' dedi. Genel Kurulda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam ediliyor. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, 4-A, 4-B kadrolarının iktidarlarından önce olduğunu, 4-C kadrosunun ise iktidarlarında getirildiğini söyledi. Şimşek, şöyle konuştu: ''4-C nereden çıktı? Bizden önce özeleştirmeler yapıldığında kıdem ve ihbar tazminatları ödenir ve ilişkisi kesilirdi. İktidara geldiğimizde, bizden önceki özelleştirme mağdurlarını ve bizim dönemimizde yapılan özelleştirmede açığı çıkan işçilerimizi, emekli olana kadar tekrar işe aldık, bunlara 4-C dedik. Durumlarını da çok ciddi bir şekilde iyileştirdik. 2010'da maaşlarını en az yüzde 20 artırdık, çalışma süresini 11 aya çıkarttık. Buna sendikalar çok teşekkür ettiler. 4-C mağduru diye bir tanım kullanmak için AK Parti öncesine geri gitmek lazım, AK Parti öncesinde 4-C bile yoktu, bu işçilere bu imkan bile sağlanmıyordu.'' Şimşek, Hukuk Mahkemeleri Kanununun yeni düzenlemeler içerdiğini belirterek, Harçlar Kanununa göre mahkemeye başvuru harcının; sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerinde 8 lira 60 kuruş, asliye ve idari mahkemelerinde 18 lira 40 kuruş, bölge idare ve adliye mahkemeleri, Yargıtay Danıştay, askeri yüksek idare mahkemesinde 28 lira 20 kuruş olduğunu bildirdi. ''Peki bu 500 TL, bin 500 TL rakamları nereden çıkıyor?'' diyen Şimşek, Hukuk Muhakemeleri Kanununu 1 Ekimde yürürlüğe girdiğini anımsattı. Artık hukuk ve aile mahkemelerinde tüm masrafların peşin olarak yatırıldığını ifade eden Şimşek, ''Hukuk sürecini hızlandırmak için eskiden bilirkişi ve tespitler için ücretler mahkeme sonunda alınıyordu. Fakat bunlar ödenmediği için mahkeme süreci çok uzuyordu. Şimdi mahkemeleri hızlandırmak için tanık, bilirkişi, keşif ücretlerinin peşin ödenmesi isteniyor. Dolayısıyla harç ile bunları karıştırmamak lazım'' dedi. -''Dış borç 500 milyar lira''- Tasarının maddeleri üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Türkiye'nin dış borcunun 2002 öncesi 215 milyar lira iken, şimdi 500 milyar liraya çıktığını iddia etti. Devletin mal varlıklarının 42 milyar dolara satıldığını savunan Öğüt, cari açığın da 78 milyar doları bulduğunu ileri sürdü. MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, iç borcun 352 milyar liraya, iç ve dış toplam borcun ise 520 milyar dolara çıktığını öne sürdü. -Uzunırmak'ı arkadaşları uzaklaştırdı- Uzunırmak, konuşmasının ardından kürsüden yerine geçerken, kendisine laf atan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yanına gitti. Burada bir süre Demirbağ ile tartışan Uzunırmak'ı, yanına gelen arkadaşları uzaklaştırarak tartışmanın büyümesini engelledi. AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar da Devrek Belediye Başkanlığı yaptığını anımsatarak, kendisinden önceki CHP'li belediyeden ''damı akan belediye binası'' devraldığını, ancak kendisinin belediye başkanlığı döneminde büyük hizmetler yaptığını söyledi. Ulupınar'ın konuşmasının ardından sataşma gerekçesiyle kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Ulupınar'ın kardeşinin şirketi milli emlak arazisini '13 liraya almak istiyorum' diyor, belediye 7 lira değer biçiyor. Kardeşinin şirketi 40 liraya alıyor. Kaymakam diretiyor ve tayini çıkıyor. Belge, tarih, sayı, hepsi elimde. Muharrem İnce işkembeden atmaz, Ziraat Bankasında yanlış olur, İnce'de olmaz'' diye konuştu. Belgeleri göstererek, ''Bu belgeler sizin değil mi?'' diye soran İnce, ''Milli Emlak'ın arsasını '7 liraya kardeşim alsın' diye uğraşacaksın. Yüreği olan Devrek'e gidip belediye meclisinde konuşmaz, gelir burada konuşur. Bu belgeler sahteyse bana dava açtırıp mahkum ettirirsiniz'' dedi. -''Bedelsiz alma hakkı olduğu halde 40 liraya aldı''- Tekrar söz alan Ulupınar, ''Bu iftira, insaf. Kardeşim, 4 sene önce bedelsiz alma hakkı olduğu halde 40 liraya aldı. Millet daha geçtiğimiz aylarda 38 liraya almıştır. O komisyondaki başkan ben değilim, kaymakamın tayinini çıkaran ben değilim. Benim kardeşim devletle iş yapmamış, devletten kredi almamış; üst düzeyde vergi veren hayırsever bir vatandaş, işadamı. Milletin bedavaya aldığı yeri 40 liraya almış, belge burada'' diye konuştu. Muharrem İnce'yi geçmişten tanıdığını ifade eden Ulupınar, İnce'nin, ''Devrek'te eski CHP'li bir milletvekilinin arkadaşlarıyla içki içtiği barı, 'saat 01.00 oldu' diyerek kapanması gerektiği yönünde uyaran 2 polis memurunu, Yalova'lı olan emniyet müdürünü arayarak sürdürdüğünü'' iddia etti. Bunun üzerine CHP'li İnce, böyle bir olayın doğru olmadığını söyleyerek, ''Bu kadar aşağılık durum böyle olur. Ben adama diyorum ki devletin malını yemeye çalışmışsın, o bana ne diyor? Bu tamamen alçakça, hayasızca bir iftiradır. Bunu ispatlasın, yarın sabah milletvekilliğinden istifa etmeyen alçaktır, Bunu söyleyen de iki kere alçaktır'' dedi. -''Dış borç GSHY'ye oranla yarı yarıya azalmıştır''- Bakan Şimşek, tartışmanın ardından söz alarak, belgeleri kendisine veren Muharrem İnce'ye teşekkür etti. Sözkonusu işlemin milli emlak tarafından yapıldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti: ''Bahsi geçen Hazine arazisi yatırım yapılmak üzere 4325 kanun çerçevesinde bedelsiz olarak verilmiş. Zaman zaman yatırımları teşvik için araziler verilir. Doğrusunu söylemek gerekirse, kaymakamlığın burada müdahil olması sözkonusu değil. Dokümanı incelettim. Bu bahsettiğimiz arsa üzerinde yapılan yatırım tam yapılmadığı için 5 yılın sonunda şerhi kaldırmışız. Taahhüdünün yüzde 50'den fazlasını yapmış, doğrudan satma hakkımız var. Kendisi almak istediğini söylemiş ve 13 lira değer biçilmiş. Belediyeden fiyat sormuşuz. Belediye demiş ki 7 lira, ziraat odasından sormuşuz 7 lira demiş. Ticaret odası demiş ki 8 lira. Bilirkişiye sormuşuz o da 11 lira demiş. Biz bunları kabul etmemişiz. Milli Emlak'tan kontrolör görevlendirmişiz. Kontrolör gitmiş, kurulan Kıymet Takdir Komisyonu da buranın değeri en az 40 lira demiş. Biz bunun üzerinden satmışız. Olay budur.'' Şimşek, Türkiye'de devletin borcunda önemli bir artış olmadığını belirterek, ''GSHY'ye oranla yarı yarıya da azalmıştır. Devlet borçlanmıyor eskisi gibi, borç ödemesi yapıyor'' dedi. -BDP'iler Genel Kurula katılmadı- BDP milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Fransa meclisi genel kurulu gündemine gelmesini kınayan bildirinin okunması sırasında ve sonrasında Genel Kurul çalışmalarına katılmadı. -Neden ayağa kalkmadığını açıkladı- Bu arada AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, yerinden söz alarak, ''Biraz önce Fransa'nın tutumunu eleştiren siyasal partilerimizin bildirisini okurken o kadar etkilendim ki size bakmaktan değerli gruplarımızın ayağa kalktığını gerçekten fark edemedim'' dedi. Gazetecilerin arayıp ''neden kalkmadığını'' sordukları için düzeltme yapma ihtiyacı hissettiğini belirten Metiner, ''Tarihi bir açıklamadır. Her bir satırının altına yürekten imzamı atıyorum ve yürekten alkışlıyorum. Fransa kendi soykırım, katliamcı anlayışını örtbas etmek için bunu yapıyor. Aziz milletimizin ne kültüründe ne geleneğinde soykırım yoktur. Ermeni soykırım iddialarını reddediyoruz. Herkesin kalktığı Genel Kurulda sizi izlerken kalkamadığım için Genel Kuruldan özür diliyorum. Bu tutumumun yanlış anlaşılmamasını rica ediyorum'' diye konuştu.