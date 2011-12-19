-Bakan Şimşek'ten asgari ücret değerlendirmesi TBMM (A.A) - 19.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin, hem enflasyona karşı, hem başka ülkelerle karşılaştırıldığında hem de satın alma gücüne bakıldığında, AK Parti iktidarlarında hiç bir dönemde olmadığı kadar arttığını söyledi. TBMM Genel Kurulunda 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerinin görüşülmesine devam ediliyor. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, yapılan konuşmalarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''dünya lideri'' olarak lanse edildiğini belirterek, buna ilişkin eleştirilerde bulundu. Özcan, ''Sabah başka, akşam başka konuşan kişiden dünya lideri olmaz'' dedi. Özcan, ''Fransa'daki yasa çıktıktan sonra git Fransa'ya, Şanzelize meydanında Türk vatandaşlarını topla ve 'senin çıkardığın yasayı tanımıyorum' de. Bunu yapsın, ben de kendisinden özür dileyeyim'' diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, sataşmadan söz alarak, eleştiri yapılabileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini söyledi. ''Herkes dünya lideri olamaz ama herkes parti lideri de olamaz. Halen parti lideri olamayanlar var'' diyen Canikli, ''Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy ile İngiltere Başbakanı Cameron Libya'ya gittiler. Orada kimse karşılamadı. Keşke sayın Klıçdaroğlu da olsaydı, tablo değişmezdi. Sonra sayın Başbakanımız gitti yer yerinden oynadı'' diye konuştu. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, asgari ücretli bir işçinin 19 kilo et alabildiğini ileri sürerek, ''Asgari ücretli işçimiz maalesef dananın bir budunu alamıyor'' dedi. Asgari ücretliye ''günlük bir simitlik zammın bile çok görüldüğünü'' savunan Kaplan, ''54. Erbakan Hükümeti, asgari ücretliye en iyi zammı yaptı. Hadi onun yarısını yapın'' diye konuştu. İstanbul Bağımsız Milletvekili Levent Tüzel, 2012 bütçesinin halka borç ve yoksulluktan başka bir şey getirmediğini öne sürdü. -Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi- Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasının 2000 yılında kararlaştırıldığını ifade etti. Şeker fabrikalarının özelleştirmelerinde, fabrikaların üretimde ihtiyaç duymayacağı arsalarının ayrılarak satışa konu edilmediğini belirten Şimşek, ''Özelleştirmeden dolayı çiftçilerin herhangi bir kaybının olması söz konusu değildir. Hangi alanlarında ekim yapılıyorsa, özelleştirmeden sonra da o alanlarda ekime devam etme zorunluluğu olacak'' dedi. Yatırımcılara 5 yıl üretim yapma zorunluluğu getirildiğini söyleyen Şimşek, bu fabrikaların yıllık yatırım ihtiyacının 500 milyon TL olduğunu, bu yatırımların özel sektör tarafından yapılacağını kaydetti. Şimşek, çalışanların haklarının da korunacağını bildirdi. Şimşek, ''Asgari ücret, hem enflasyona karşı, hem başka ülkelerle karşılaştırıldığı zaman hem de satın alma gücüne bakıldığında, AK Parti iktidarlarında hiç bir dönemde olmadığı kadar artmıştır'' diye konuştu. Maliye Bakanı Şimşek, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Gelir Vergisi Kanunu konusunda bazı serbest meslek gruplarının sorun yaşadığı sorusuna karşılık, ''Avukatlarla ilgili sorun... Geçen yıl konu gündeme geldi. Bu konuda Maliye Bakanlığı olarak görüş verdik. Avukatların sıkıntıya düşmemesi için gereken adımı attık. KDV Kanununun kendine özgü sistemi var, onu değiştirmek doğru olmazdı. Kanunda değişikliğe gitmedik, ama uygulamadaki bazı sıkıntıları aşmak için Gelir İdaresi Başkanlığı bir adım attı ve gerekli kolaylığı sağladı'' dedi. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ''Tunceli'de düz lise sorunu olduğuna'' yönelik sözleri üzerine Şimşek, ''Tunceli'de lise sorunu varsa Milli Eğitim Bakanlığı bunu planlar, biz gerekli desteği yaparız. Bence düz lise yapmamak lazım, daha çok meslek ve Anadolu lisesi yapmak lazım. Oradan mezun olanların iş bulma imkanı daha fazla. Bence paranın düz lise yerine, meslek veya özel uzmanlaşmış liselerde kullanılması daha doğru olur'' yanıtını verdi. Tasarının 27. ve 28. maddeleri kabul edildi. Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu, birleşime 1 saat ara verdi.