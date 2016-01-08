Bakan Şimşek: Sadece teröristleri öldürerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünecek kadar saf değiliz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi’nin (SETA-DC) düzenlediği, “Insight Turkey: 5. Yıllık Konferansı - Türkiye’nin Dış Politikası” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, "Biz sadece teröristleri öldürerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünecek kadar saf değiliz. Bu çözüm değil.” diye konuştu. Bakan Şimşek toplantıda bir gazeteciye Kürtçe de cevap verdi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre Şimşek, Washington’daki Loews Madison Oteli’nin tıklık tıklım dolu salonunda Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin yaptığı, kapsamlı sununum ardından salondan soruları kabul etti. Kürdistan TV muhabiri İranlı bir Kürt gazetecinin “Kürtlerin Ortadoğu’daki geleceği hakkında ne düşündüğünü ve Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile Rojava da denilen Suriye’deki Kürt toprakları arasında ne fark olduğunu” sorması üzerine ise gazeteciye Şimşek Kürtçe karşılık verdi.

Hatasını düzeltti

Şimşek gazeteciye Kürtçe nasıl olduğunu sordu. Gazeteci kendisinin İran Kürdü olduğunu söyledi. Şimşek de Kürtçe karşılık verirken önce “Ben de Türklerin Kürdüyüm” (Ez ji Kurde Tirkame) dedi sonra hatasını fark edip hemen “Türkiye Kürdüyüm” (Tirkiye) diye düzeltti.

'Havada toz bulutu'

Bu sırada salonda Kürtçe bilenler arasında gülüşmeler yaşanırken diğerleri ise Kürtçe konuştuğundan Şimşek’i alkışladı. Şimşek, şunları söyledi:

“Avrupalılar, yüzyıllar boyunca savaştılar. Milyonlarca insan hayatlarını kaybetti. Şimdi 28 ülke ve çok daha fazla etnik ve dini gruptan bahsediyoruz. Tabii problem şu anda (Ortadoğu’da) havada toz bulutu, birçok ihtilaf ve birçok trajedi var. Öngörmek çok zor.

"Tek engel şiddet"

Ama benim bakış açıma göre Türk Kürtleri (Turkish Kurds) için en iyi gelecek, Avrupa Ailesi’nin bir parçası olarak daha demokratik, daha hoşgörülü ve daha müreffeh bir Türkiye. Bu hem Kürtler hem Türkler hem de diğer herkes için en iyisi olacaktır. ABD’de Hispanik etnik grubun kültür, inanç, siyasi konularda yararlandığı ne varsa Türkiye’de Kürtler aynı şeylerden faydalanıyor. Ortak şekilde daha iyi yaşamanın önündeki tek engel ise şiddet. Biz sadece teröristleri öldürerek bu sorunu çözebileceğimizi düşünecek kadar saf değiliz. Bu çözüm değil.”