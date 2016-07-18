Bakan Şimşek: Paniğe gerek yok, piyasalar için tüm tedbirleri aldık

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Piyasaların hiçbir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde işlemesi için tedbirleri aldık, Normal işleyişi sağlamak için gerekeni yapacağız”

Mehmet Şimşek, başarısız darbe sonrası değerlendirmelerde bulundu, Hürriyet'ten Neşe Karanfil'e konuşan Şimşek'in açıklamaları şöyle:



Dün telekonferansla 500 uluslararası yatırımcı ile görüşen Şimşek, yabancının kafasındaki sorulara da net bir şekilde yanıt verdiklerini vurguladı. Şimşek, “Normalleşmenin göstergesi olarak kendimize güveniyoruz” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açılacak piyasalara Hürriyet aracığıyla, “Her türlü tedbiri alıyoruz” mesajı verdi. Sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Şimşek, “Piyasaların hiçbir şey olmamış gibi sağlıklı bir şekilde işlemesi için tedbirleri aldık, alıyoruz. Piyasanın normal işleyişini sağlamak için gerekeni yapacağız” dedi. Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu kaydeden Şimşek, “Paniğe gerek yok, Türkiye’nin istikrarı güçlenmiştir, toplumsal uzlaşma zemini genişlemiştir. Sorunları çözme kapasitemiz artmıştır ve kalıcı bir tahribat olmayacaktır” dedi. Şimşek bugün piyasaların da açık olacağını vurguladı.

Bütün birimler çalışıyor

Şimşek, dün sabah öncelikle Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve Hazine Müsteşarı Osman Çelik ile görüştüğünü belirterek, Merkez Bankası’nın da bankalarla bir araya geldiğini ifade etti. Böyle durumlarda en kritik konunun piyasaya likiditenin sağlanması olduğunu belirten Şimşek, çünkü fiyatlama likidite yoksa çok düşük bir hacimle bile piyasanın makul olmayan noktalara gidebileceğini, bunun için likidite konusunda piyasaya çok güçlü bir mesaj verilmesini istediğini söyledi. Bunun dışındaki tedbirler için zor durumlar için her zaman planları olduğunu vurgulayan Şimşek, “Bütün birimler çalışıyor” dedi.Türkiye’nin hızla normalleştiğini kaydeden Şimşek, “Normalleşmenin en önemli göstergesi olarak biz kendimize güveniyoruz. İnanıyorum ki bugün piyasalar da sağlıklı bir şekilde işleyecek. Sağlıklı işleyebilmesi için Merkez Bankası, Hazine ve ekonomi yönetimi olarak her türlü tedbiri aldık. Yatırımcılarla da diyalog içindeyiz” diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliği

Merkez Bankası, Hazine, BDDK, SPK gibi kurumların bir bütün olarak çalışacağını, bankalarla da dün diyalog kurulduğunu belirten Şimşek, “Uluslararası yatırımcılarla da diyalog söz konusu, piyasaların sağlıklı işlemesini sağlayacak süreci yönetiyoruz. Ekonominin bütün aktörleri koordinasyon halinde piyasaların ihtiyaç duyduğu gereken adımları atacak. Piyasalar açık olacak, Borsa İstanbul’un kapalı kalmasını gerektirecek bir şey yok. Sürekli iletişim halindeyiz. Bizim üzerimize düşen piyasanın etkin bir şekilde işlemesi için tedbirleri almak, bütün aktörlerle diyaloğu kurup Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu paniğe gerek olmadığın sakin olmalarını anlatacağız, telkin edeceğiz yine de piyasa tabi kendi içinde değerlenmelerini yapacak. Uluslararası yatırımcılarla konuşacağız Türkiye’nin güçlenerek çıkacağını dolayısıyla karar verirken rasyonel olmalarını kendilerine anlatacağız. Ben inanıyorum ki bu çabalar etkili olacak” dedi.

"Badireyi atlattık, önümüze bakacağız"

Milletin topyekûn güçlü duruşu ile darbe girişiminin püskürtüldüğünü, hükümetin, kurumların iş başında olduğunu, demokrasinin işlediğini ifade eden Şimşek, “Meclis olağanüstü toplandı. Toplantıda mesaj açık ve net verildi: Muhalefeti ve iktidarı ile sivil toplum kuruluşlarıyla, iş alemiyle, bütün siyasi yelpazesiyle toplumun bütün kesimiyle demokrasinin güçlenmesi için biriz beraberiz. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Her şeyden önce toplumsal olarak muhalefet ve iktidar olarak uzlaşma zemini söz konusu. Hep birlikte darbeye karşı durduk. Bu durum toplumsal uzlaşmanın da önünü açıyor. Meclis’teki hava da bu anlamda net. Türkiye büyük bir badireyi atlattı. Şimdi önümüze bakıp demokrasimizi ekonomimizi nasıl güçlü şekilde inşa ederiz ona bakacağız” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, cumartesi günü Asya, Avrupa ve ABD’deki küresel yatırımcıları kapsayacak şekilde Merrill Lynch, Deutsche Bank ve Renaissance Capital ile görüştüğünü belirterek, “Bu akşam (pazar) onların organize edeceği bir telekonferans yapacağız. Yarın (pazartesi) sabah yapsak ABD’liler katılamazdı orada saat geç olurdu, Asya katılırdı, Avrupa için de erken olurdu. Uluslararası yatırımcılarla telekonferansın temel amacı nedir, bu tür belirsizlerin olduğu dönemde onlarla diyaloğa geçip, onların kafasındaki sorularına net bir şekilde cevap vermek. Bunun için ben kısa konuşacağım, daha çok onların sorularını yanıtlayacağım. Amacımız, piyasalarda bir panik havası oluşmaması, yanlış bilgi üzerine irrasyonel kararlar verilmemesini sağlamak” dedi.

"Kalıcı tahribat yaşamayız"

Türkiye’nin temellerinin sağlam olduğunu dile getiren Şimşek, “Bütün zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi güçlü büyüdü, büyümeye devam ediyor, öncü göstergeler ikinci çeyrekte de güçlü büyümenin devam ettiğini gösteriyor. İstihdam yaratmaya devam ediyor, cari açık milli gelire oran olarak 3.7 ile en düşük düzeye geriledi. Enflasyon muhtemelen Merkez Bankası hedeflerinde seyretmeye devam edecek. İkinci yarıda da yüzde 7.5’u aşmayacak gibi öngörümüz var. Bütçe en güçlü tarafımız. Darbe öncesi resme bakarsanız makro çerçeve güçlü ve iyileşiyor. Darbe girişiminin başarısız olması hızlı bir şekilde Türkiye’nin normalleşmesi ekonomide kalıcı bir tahribatın olmayacağını gösteriyor. Bu darbe girişiminin ekonomi üzerinde kalıcı bir tahribat yapması söz konusu değil” dedi.

Şimşek, darbe girişiminin yaşandığı o geceyi de anlattı. 15 Temmuz günü gündüz OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile Türkiye raporunu açıkladıklarını belirten Şimşek, “Gün içinde de OECD Genel Sekreteri ile beraberdik, esnaf ziyaretinde bulunduk. Nizip’e gittik, göçmenlerin kampını ziyaret ettik. Akşam Gaziantep’e döndük. Bir nikah vardı ona katılmak için otele gittiğimizde Emniyet Müdürü ‘görüşebilir miyiz’ dedi ve anormal bir durum olduğunu söyledi. Nikahta çok az kalıp otele geri döndük. Gurria ile akşam İstanbul’a dönecektik, eşyaları arabaya yükleniyordu. Kenara çekip bir takım anormallikler olduğunu belirterek, ‘Siz gidin biraz dinlenin, duruma bakalım’ dedik. Daha sonra yaptığımız istişarelerle durum anlaşıldı, meydana gittik. Saat 4.5-5’e kadar meydandaydık. Sabah OECD Genel Sekreterini uğurladık” dedi.