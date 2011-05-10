-BAKAN ŞİMŞEK KÜRTÇESİNİ GELİŞTİRİYOR ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Batman'da seçim çalışmalarını sürdüren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, burada Kürtçesini geliştirme imkanı bulduğunu belirterek, bazı mitinglerin bir kısmını Kürtçe yaptığını, bazı vatandaşlarla Kürtçe konuştuğunu söyledi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasankeyf'te NTV kanalında katıldığı canlı yayında, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirme ihalesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) verdiği iptal kararını değerlendirdi. Söz konusu özelleştirme ihalesi sürecinin geçen sene tamamlandığını hatırlatan Şimşek, o günden bu yana şirketin kendilerinden ek süre istediğini, gerekli ek sürelerin de şirkete verildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Ek süreyi verirken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı olarak ek teminat da aldık. Bu teminat yaklaşık olarak 93 milyon dolar. Buna aynı şekilde belediyenin de kendi yüzde 20'lik satış süreci beklendi. Orada da 30 milyon dolar civarında bir teminat var. Şimdi ikisini topladığınız zaman çok ciddi bir teminat var. Fakat bütün bunlara rağmen bu süre dün itibariyle doldu. Maalesef anladığım kadarıyla kredi bulamamışlar. Bizim iptalden başka seçeneğimiz yoktu. ÖİB iptal etmiş, biz sürecin böyle bitmesini istemezdik. Biz sürecin başarıyla bitmesini isteriz. Fakat maalesef bu kadar uzun bir süre olmasına rağmen, bakın bugün mayısın başı, geçen senenin ortasından bu yana yani 8-9 aylık bir süreçten bahsediyorsunuz. Demek ki bunu toparlayamadılar. Şimdi bu sene içerisinde süreci tekrar başlatmak lazım, biz tekrar bir ihaleye çıkacağız. Ümit ediyorum ki tamamlanır.'' -YENİDEN YAPILANDIRMA- Yeniden yapılandırmada süre uzatımının yapıldığını hatırlatılarak, burada son durumunun ne olduğunun sorulması üzerine Bakan Şimşek, bu konuda öngördüklerinden çok daha başarılı bir performans gösterdiklerini söyledi. Yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında kendilerinin alışveriş merkezlerine stand kurduklarını, billboardlara ilan verdiklerini, bütün ülkeyi dolaşarak yeniden yapılandırmayı anlattıklarını belirten Şimşek, ''ilk defa Maliye Bakanlığı, özel şirket gibi kendi hizmetini pazarlama fırsatını buldu ve çok başarılı oldu'' dedi. Son rakamlar itibariyle 4,4 milyon dosyanın yeniden yapılandırıldığını bunun da yaklaşık 3,9 milyon mükellefi ilgilendirdiğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda 26,2 milyar liralık bir yapılandırma taahhüdünün söz konusu olduğunu bildirdi. Bunu büyük bir başarı olarak niteleyen Şimşek, şöyle devam etti: ''Bu ayın sonuna kadar bir süremiz var, hala ilgi devam ediyor. Bu sadece Maliye Bakanlığı kısmı, işin Sosyal Güvenlik Primlerinin yeniden yapılandırılması boyutu da var. Orada da iyi gidiyor. Toplamda herhalde 50 milyar liraya gidiş var. Bir 44-46 milyar liralık bir rakam söz konusu. Bu taksitlendirilip, ödeme taahhüdünün şu anda bize verildiği rakam. Yani brüt miktarı yansıtmıyor. Brüt miktar bunun herhalde en az iki katı kadar civarında bir rakam'' -KÜRTÇESİNİ GELİŞTİRİYOR- Batman'da Kürtçesini geliştirme imkanı da bulduğunu anlatan Şimşek, bazı mitinglerin bir kısmını Kürtçe yaptığını, bazı vatandaşlarla Kürtçe konuştuğunu söyledi. ''Çocuğunuza Kürtçe bir isim koymayı düşünüyor musunuz?'' şeklindeki soru üzerine de Şimşek, ''Henüz ortaklıkta çocuk yok, olursa inşallah düşüneceğiz'' yanıtını verildi. Batman'da öncelikle eğitilmiş iş gücüne ihtiyaç olduğunu kaydeden Bakan Şimşek, ikinci olarak altyapıyı hazırladıklarını, üçüncü olarak da bölgeye iş gücü sağlayacak yatırımları teşvik ettiklerini dile getirdi. Şimşek, ''Kepenk kapattıranlara bence vatandaşımızın oy vermemesi lazım. Bu çok açık, net konuşuyorum, vatandaşımız zaten fakir, bunu hak etmiyor. Bir de ortalıkta bir sebep de yok'' diye konuştu. Bugün Batman'ın Kozluk ilçesinden, merkezden, Hollanda'ya ihracat yapan firmaların ilk kez tekstil ürünlerini modanın merkezi İtalya'ya ihraç etmeye başladığını anlatan, ''Belki Batmanımız, huzurla birlikte daha çok istihdam daha çok iş yaratarak, cari açığın uzun vadede azaltılmasına katkıda bulunacak, çünkü İstanbul'da üretim maliyetleri yüksek, yavaş yavaş üretim Batman'a kaydırılmaya başlandı'' diye konuştu.