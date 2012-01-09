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Yaşam

Bakan Şimşek düğünde halay çekti BATMAN (A.A)

09 Ocak 2012 02:36

-Bakan Şimşek düğünde halay çekti BATMAN (A.A) - 09.01.2012 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin eski Batman Milletvekili Nezir Nasıroğlu'nun akrabasının düğününe katılarak, davetlilerle halay çekti. Partisinin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katılmak üzere Batman'a gelen Şimşek, kongrenin ardından AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Vali Ahmet Turhan ile Nasıroğlu'nun akrabasının Desmal Düğün Salonunda yapılan düğününe gitti. Düğünde Kürtçe söylenen ''Batmane Batmane' şarkısı eşliğinde davetlilerle halay çeken Şimşek, damat ve geline birer çeyrek altın taktı. Şimşek daha sonra özel uçakla Ankara'ya gitti.

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