-BAKAN ŞİMŞEK: ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORLAR GAZİANTEP (A.A) - 01.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, muhalefetin memleketin sorunlarının çözülmesine katkıda bulunmak, çözümün bir parçası olmak istemediğini söyledi. Şimşek, Araban'da düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında, referanduma sunulan anayasa değişikliği paketinin Türkiye'yi Avrupa standartlarına yakınlaştıracak çok önemli bir içeriğe sahip olduğunu vurguladı. ''Onlar memleketin sorunlarının çözülmesine bir katkıda bulunmak istemiyorlar, çözümün parçası olmak istemiyorlar. Onlar sadece eleştirirler, doğru da olsa eleştirirler, yanlış da olsa eleştirirler ve o nedenledir ki milletimiz onları takdir etmiyor'' diyerek, muhalefeti eleştiren Şimşek, muhalefetin anayasa değişikliği paketi için ''AK Parti'nin kendi projesi, uzlaşma aranmadı'' iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şimşek, referandumda oylanacak anayasa değişikliği paketinin, ''darbe anayasasında'' önemli değişiklikler yapılmasını öngördüğünü ifade etti. Darbe anayasasında geçtiğimiz dönemlerde de bir takım değişiklikler yapıldığını hatırlatan Şimşek, ama kendilerinin Anayasa değişikliği paketinin Türkiye'nin ilerlemesi için önemli hususlar içerdiğini belirtti. Değiştirilmesi hedeflenin anayasanın, 12 Eylül 1980'deki darbenin ardından o günün korkularıyla, o günün şartlarına uyumlu bir Anayasa olduğunu dikkati çeken Şimşek, ''Türkiye o günden bu güne çok ilerledi. Bu anayasa artık Türkiye'nin ihtiyaçlarına yanıt vermiyor'' dedi. AK Parti olarak 2007 yılında vatandaşa gittiklerini ifade eden Şimşek, şunları anlattı: ''Dedik ki, bu anayasa yetersiz. Türkiye artık bölgede, dünyada siyasi anlamda da ekonomik anlamda küresel bir aktör. Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'nin artık ağırlıklarından kurtulması lazım. Türkiye'nin önünün açılması lazım. Eğer bize teveccüh gösterir, bizleri seçerseniz, biz önümüzdeki dönemde ülkemizi yeni bir anayasa ile ileri götüreceğiz' dedik. Vatandaş büyük teveccüh gösterdi, neredeyse iki vatandaşımızdan biri bize oy verdi. Biz de 2007 seçimlerinden hemen sonra bütün muhalefet partilerine Meclis Başkanlığı aracılığıyla çağrıda bulunduk. Hani uzlaşma yok diyorlar ya. Hani 'O AK Parti'nin projesi, bizlerle uzlaşılmadı' diyorlar ya, külliyen yalan. Ağır konuşuyorum ama gerçekten öyle. Elimizde TBMM Başkanının davet mektupları var.'' Şimşek, Anayasa değişikliği paketinin, 4 partinin 2'şer temsilcisinden oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanmasını talep ettiklerini ama hiçbir partinin komisyon için üye vermediğini ifade etti. -TÜRKİYE'NİN İHTİYACI- Şimşek, anaya değişikliğinin Türkiye için bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacı yanıtlamak için parti olarak, hükümet olarak büyük çaba gösterdiklerini ifade etti. Şimşek, şunları kaydetti: ''Anayasa değişikliği paketinin içinde Türkiye'yi daha ileriye götürecek güzel düzenlemeler var. Muhalefet işte bu yüzden içeriğe pek girmiyor. Peki ne var pakette. Kadınlarımız için, çocuklarımız için özürlülerimiz için, yaşlılarımız için, şehitlerimizin dul ve yetimleri için, bütün bunlar için gerekirse devlet pozitif ayrımcılık yapar diyoruz. Fişlenmeye hayır diyoruz. Seyahat özgürlüğünü artırıyoruz. Bunlara karşı çıkılır mı? Mümkün değil. Vatandaşın devletle yaşadığı sorunların daha kolay ve çabuk çözülmesi için Kamu Denetçiliği uygulamasını getiriyoruz. Bu Avrupa ülkelerinde var. Bu Anayasa değişikliği de Türkiye'yi Avrupa standartlarına yakınlaştıracak. Bu çok önemli bir husus. Yine darbecileri koruma zeminini ortadan kaldıralım diyoruz. Darbeler üçüncü sınıf ülkelerde olur. Geçmişte de bizde olmuş ama bir daha darbe olmasın diyoruz. Bunlar hayır denilecek şeyler mi. Onlar da biliyorlar, bunlar milletimizin 'hayır' diyeceği şeyler değil, onun için içeriğe pek girmiyorlar. Biz anayasa değişikliği paketinin içeriğini vatandaşa iyi anlatabilirsek, ben 'hayır' diyecek bir tek vatandaşın çıkmayacağına inanıyorum.'' Şimşek, ''Mahkemelerin yerindelik denetimi yapamayacağını'' da anayasaya koyduklarını vurgulayarak, şunları anlattı: ''Bu şu anlama geliyor. Siz hükümeti seçtiniz, hükümet birtakım icraatlarda bulunacak ama mahkemeler 'dur' diyor. Aslında buna yetkileri de hakları da yok. Çünkü sözde kuvvetler ayrılığı var bu ülkede. Meclis yasa yapar, hükümet icraat yapar, yürütmeyi götürür, mahkemeler ise yargı boyutuyla ilgilenirler. Bizim bütün iş ve eylemlerimiz yargı denetimine açıktır. Ama yargı kendisini milletin iradesinin yerine koyup, seçilmişlerin yerine koyup, iş aş üretmeyi engellememeli. Hani 'bunlar yargı denetiminden kaçıyorlar' diyorlar, o öyle değil. Biz yargının şu anda yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapmasını engellemeye çalışıyoruz.'' -''AYAĞIMIZDA PRANGALAR VAR'' Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın kendilerine 7,5 yıl önce bir yetki ve sorumluluk verdiğini, kendilerinin de bu sorumluluğa layık olmaya çalıştıklarını söyledi. Şimşek, şunları anlattı: ''Allah razı olsun. Biz layık olmaya çalışıyoruz. Onların boyunlarını hiç eğdirmedik, memleketin saygınlığını arttırdık, büyük hizmetler ettik ama ayağımızda prangalar var, gelin bu prangaları kırın. İşte bu anayasa değişikliği budur. Yani mahkemelerin yerindelik denetimi bizim iş aş üretmemizi engelliyor. Eğer Türkiye'de yargı daha iyi çalışsa mahkemeler yerindelik denetimi yapmasa bu ülke şimdi çok daha fazla istihdam yaratmıştı, çok daha fazla iş imkanı olurdu, çok daha fazla gelir imkanı olurdu. Bu değişiklikler olursa Türkiye'nin önü açılacak.'' Toplantıya AK Parti Gaziantep milletvekilleri Fatma Şahin, Mehmet Sarı, Mahmut Durdu, Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, AK Parti İl Başkanı Ahmet Uzer, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.