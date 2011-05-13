-BAKAN ŞİMŞEK ÇİĞ KÖFTE YOĞURDU BATMAN (A.A) - 13.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında çiğ köfte yoğurdu. Şimşek, Batman'da seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim çalışmaları sırasında Gülistan Caddesi'nde esnafları ziyaret eden Şimşek, esnafla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Esnafla sohbet sırasında çiğ köfte tezgahını gören Şimşek, tezgahın başına geçerek eldiven takıp, çiğ köfte yoğurdu. Şimşek, daha sonra da yoğurduğu çiğ köfteyi yoldan geçen vatandaşlara dağıttı.