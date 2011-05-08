Bakan Şimşek: Annemi hayal meyal hatırlıyorum

T24 - Diyarbakır’da 5 yaşındayken annesi Mehdiye Şimşek’ i kaybeden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, annesine olan özlemini ve anneler günü ile ilgili mesajlarını sosyal paylaşım sitesi Twitter’den verdi.





Bakan Şimşek, "Ben 5 yaşında iken annem ölmüş. Hayal, meyal hatırlıyorum. Annesiz büyümenin ne anlama geldiğini iyi bilenlerdenim. Okuma- yazması olmayan bir kadındı. Mekanı cennet olsun, ona layık bir evlat olmaya hep gayret gösterdim. Annem sağ olsaydı bugün gidip elini öpecektim ve hayır duasını alacaktım" dedi.



Mesajını twitter'dan verdi

Seçim çalışmaları için Batman’da bulunan maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünün anneler günü olması nedeniyle ’Anneler günü’ ile ilgili mesajını ve annesine duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesi olan Twitter üzerinden verdi.

Bakan Şimşek, bugünün anneler günü olduğunu ve bütün annelerin anneler gününü kutladığını belirtirken, "Anneler, insanlık var olduğundan bu yana şefkatin, derin sevginin, emeğin, fedakarlığın sembolü olmuşlardır. Toplumun yetişmesinde, millet olgusunun oluşmasında en büyük fonksiyon annelere aittir" dedi. Kendi annesinden de söz eden Bakan Şimşek, kendisi 5 yaşında iken annesi Mehdiye Şimşek’ in öldüğünü ifade ederek, şöyle dedi:



Annesiz büyümenin ne anlama geldiğini iyi bilenlerdenim

"Ben 5 yaşında iken annem ölmüş. Hayal meyal hatırlıyorum. Annesiz büyümenin ne anlama geldiğini iyi bilenlerdenim. Okuma yazması olmayan bir kadındı. Mekanı cennet olsun, ona layık bir evlat olmaya hep gayret gösterdim. Annem sağ olsaydı bugün gidip elini öpecektim ve hayır duasını alacaktım. Bütün anaları annem olarak kabul ediyorum. Hepsinin anneler günü kutlu olsun. Destek ve dualarını esirgemesinler benden. Bugün Beşiri ve İki köprü’ye gideceğim. Orada karşılaştığım annelere karanfil vereceğim. Küçükken okuduğum ve hep etkilendiğim Üstad’ ın bir şiiri vardı. Onu da burada sizlerle paylaşarak tekrar anneler gününü kutluyorum.

Anne girdin düşüme

Yorganın olsun duam

Mezarında üşüme

Anlamam, anlatamam

Düşen düştü peşime

Artık vadeler tamam.

Sevgili dostlarım, iyi ki burada rahmetli annemden bahsettim. Çok sayıda hayır dua geldi. Bir çok arkadaşım rahmet diledi. Sağ olunuz."



