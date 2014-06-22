Bakan Şimşek, Ali Babacan'ın 'Başbakan olacağı' iddialarına ne dedi?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Köşk'e aday olması durumunda boşalacak Başbakanlık koltuğuna aday gösterileceğine dair çıkan kulis bilgilerine ilişkin, "Piyasalar açısından, reformlar açısından da son derece doğru bir kişilik. Türkiye ekonomideki sorunları ciddi bir tahribat yaşamadan atlattıysa, en başta Başbakanımızın da liderliği var ama ekonomi koordinasyonu noktasında Ali Babacan'ın katkısı inanılmaz büyüktür" diye konuştu.

Şimşek, "Ali Babacan gibi bir tecrübenin de ne yapılıp edilip korunması gerekiyor. Dışarıdan Türkiye'yi objektif olarak değerlendirenlerin de görüşü bu olur" dedi.

Şimşek, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, kamu oyunda "vergi affı" olarak adlandırılan düzenlemenin sorulması üzerine, prensip olarak af ve af algısı uyandıran düzenlemelere karşı olduğunu söyledi.

Düzenlemeye bakıldığında bunun af yerine yapılandırma olarak görülebileceğini belirten Şimşek, esnaf ve iş dünyasından bu yönde bir talep olduğunu ifade etti. Bunun yeni olmadığını ve 1923'ten beri yapıldığını kaydeden Şimşek, bu durumun vergi uyumunu bozduğunu ve vergisini ödeyen vatandaşlarda da adaletsizlik duygusu uyandırdığını dile getirdi.



Şimşek, kalıcı bir mekanizma ile de bu sorunun kökünden çözülebileceğinin altını çizdi.

'Ali Babacan gibi bir tecrübenin de ne yapılıp edilip korunması gerekiyor'

Şimşek, 3 dönem kuralı noktasında herhangi bir risk olup olmadığının sorulması üzerine, AK Partinin bir prensip kararı olduğunu belirtti.

"3 dönem kuralı"nın bulunmaz bir kural olduğunu vurgulayan Şimşek, "3 dönem kuralı, Başbakanımızı itibarsızlaştırma çalışmalarını da fos çıkartan bir uygulama. Bir taraftan diktatör, otoriter, güç bağımlısı diyorsunuz ama diğer taraftan Başbakanımız 3 dönem kuralını getiriyor ve uyguluyor. Bu anlamda prensibin korunması lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye, ekonomik krizleri ve zorlu süreçleri iyi yönetmişse Ali Babacan'ın hakkının herkesten daha fazla olduğunu, rolünün herkesten büyük olduğunun altını çizen Şimşek, "Ali Babacan gibi bir tecrübenin de ne yapılıp edilip korunması gerekiyor. Dışarıdan Türkiye'yi objektif olarak değerlendirenlerin de görüşü bu olur. O nedenle 3 dönem kuralı dışarıdan Bakanlık yapmaya engel değil, dolayısıyla o hususlar değerlendirilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Babacan'ın isminin Başbakan adayı olarak da geçmesi üzerine Şimşek, "Piyasalar açısından, reformlar açısında son derece doğru bir kişilik. Türkiye ekonomideki sorunları ciddi bir tahribat yaşamadan atlattıysa, en başta Başbakanımızın da liderliği var ama ekonomi koordinasyonu noktasında Ali Babacan'ın katkısı inanılmaz büyüktür" diye konuştu.

Bakan Şimşek'e sürpriz

Programda ayrıca Mehmet Şimşek'e bir de sürpriz yapıldı. Bakan Şimşek'in yeni doğan ikizleri ilk kez kameralar önüne çıkarılırken, Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek de program da hazır bulundu.

Evdeyken elinden geldiğince bebeklere zaman ayırdığını söyleyen Şimşek, bu durumun çok hoşuna gittiğini dile getirdi. Şimşek, bebeklerin insanın hayatını tamamen değiştirdiğini de belirterek, annelerinin çocuk bakımında daha fazla fedakarlıkta bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin mevcut doğurganlıkla devam etmesi durumunda 2047'den itibaren nüfus azalmasıyla karşı karşıya kalacağına dikkati çeken Şimşek, "Nüfusumuzun azalması tam bir felaket. Çünkü ülkemiz zenginleşmeden yaşlanacak. Batı zenginleştikten sonra yaşlandı. Biz zenginleşmeden yaşlanırsak, bu yükü kaldırmak çok zor olur. Kim ne derse desin demografik yapı en önemli bileşendir" şeklinde konuştu.