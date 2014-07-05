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Ekonomi

Bakan Şimşek: Af değil, yapılandırma

Maliye Bakanı, Bağ-Kur ve SGK alacaklarında gecikme faizi yerine enflasyon farkının alınacağını söyledi

05 Temmuz 2014 13:26

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAĞ-KUR ve SGK'nın alacaklarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin konuştu.
    
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki esnafı ziyaret etti.

Yaklaşık bir kilometrelik güzergahtaki esnafları tek tek gezen ve Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan'a destek isteyen Şimşek, bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi.

Şimşek'e burada, BAĞ-KUR, SGK alacakları, kurumlar ve damga vergilerine ilişkin düzenleme soruldu.

Bakan Şimşek, meclis komisyonunda olan düzenlemeye son şeklin TBMM Genel Kurulu'nda verileceğini söyledi.

Düzenlemeyle ilgili "Bu bir yapılandırma. Af olmayacak" diyen Şimşek, şöyle konuştu:

"Gecikme faizi yerine enflasyon farkını alacağız. Çünkü vergi dediğiniz zaman 77 milyonun hakkı var. Vergiler olmadan burada ne sağlık, ne eğitim hizmeti, ne de yol olur. Vergilerde tabi ki zaman içerisinde anapara eriyor. Türkiye'de düşükte olsa bir miktar enflasyon var. O zaman faiz yerine enflasyon ile anaparayı güncelleyerek günümüze getiriyoruz." 

 

'Vergi oranları düşürüldü'

 

Bakan Şimşek, Meclis'te vergi reformu ile ilgili düzenleme olduğunu ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Biz Gelir Vergisini de düşürdük. Eskiden yüksek maaş alanlar ile düşük maaş alanlar, yüzde 22 ile yüzde 49,5 arasında vergi ödüyordu. Biz bunu yüzde 15-35 aralığına çektik. Yani Kurumlar ve Gelir Vergisi düşürüldü. Eğitimde, sağlıkta, giyimde ki temel ihtiyaçların KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Herkes zannediyor ki vergiler sürekli yükseliyor. Tüketim üzerinden, yani otomotiv, sigara, alkollü içkiler gibi bu noktalarda vergi oranları artırıldı. Bunun dışındaki alanlarda vergi oranları artmadı. Tam aksine biz vergi oranlarını düşürdük..."

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