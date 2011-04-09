-BAKAN ŞİMŞEK: AB ADAYLIĞIMIZI KABUL EDECEK İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin AB ile uzun süren bir aşk hikayesi olduğunu belirterek, "Onlar bizi 40 yıl kadar antrede tuttular. Ondan sonra masaya davet ettiler. Masada da işler çok yavaş yürüyor. Nihai olarak bu çözülecek ve adaylığımızı kabul edecekler" dedi. Şimşek, Koç Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Fordham Üniversitesi tarafından düzenlenen, "Jeopolitiğin İş Dünyası Üzerindeki Etkileri" başlıklı uluslararası konferans kapsamında "Türkiye Ekonomisine Genel Bakış" konulu konuşma yaptı. Bakan Şimşek, ülkenin gelişmesi ve büyümesi için daha fazla dışarıdan finansmana gereksinim bulunduğunu ancak başarılı olunması ve değer zincirinde yukarı doğru yükselinmesi ile daha çok istihdam sağlanması durumunda bağımlılık oranının düşeceğini anlattı. Türkiye'nin AB ile uzun süren bir aşk hikayesi olduğunu belirten Şimşek, şunları söyledi: "Onlar bizi 40 yıl kadar antrede tuttular. Ondan sonra masaya davet ettiler. Masada da işler çok yavaş yürüyor. Bizim ortaklık anlaşmamız 1963 yılına kadar gidiyor. Katılım görüşmeleri kararı 2004 yılında alındı ve görüşmeler 2005'te başladı. AB çok isteksiz bir ortak olarak hareket ediyor. Biz AB'ye bakıyoruz, ona yüzümüzü döndük. Bizce AB, Türkiye'deki politik, ekonomik ve sosyal alanda değişikliği sürdürecek, teşvik edecek bir etki gibi görülüyor. Aslında dışarıdan bakıldığında Türkler buna tutkulu gibi görülüyor. Biz gerçek bir dönüşüm yoluna girdik. Türkiye, bu zaman kuşağı içinde en büyük dönüşüm hikayesini gösteriyor. Avrupa'nın 6., dünyadaki 16. büyük ekonomiyiz. Bir değişim hikayesi geçiriyoruz. Küresel yatırımcılara, 'Türkiye'de yatırım yapacak olursanız, tipik bir gelişen, büyüyen, pazar etkilerini alırsınız' diyoruz." -"TÜRKİYE, ELİNDEN GELENİ YAPACAK"- Şimşek, Türkiye'nin AB'ye üye olmak için elinden geleni yapacağını belirterek, "Bu ülke politik, sosyal ve ekonomik olarak dönüşüm yaşayacak. Birinci sınıf temel haklara, demokrasiye, özgürlüklere ve kurumlara erişelim. AB'ye üye olup olmamak 2. sırada geliyor ama üye olmak için ne gerekiyorsa o değişikliği yapacağız. Onlar için iyi olan şey bizim için de iyidir" dedi. Avrupalı meslektaşlarına "Aslında bizim üzerimizde serbest bir opsiyonunuz var. Neden bunu uygulamaya geçirmiyorsunuz?" diye sorduğunu anlatan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu: "Son dakikaya kadar düşünebilirsiniz. Bırakın biz her şeyimizi düzene sokalım. Avrupa'nın bize ihtiyacı var. Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacından ziyade Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Ben buna yüzde 100 güveniyorum. Avrupa gelişen piyasalara karşı rekabette yer kaybediyor. Büyük küresel bir aktör olarak geriye kayıyor. Türkiye belirli bir seviyeye kadar Avrupa'yı dinamik bir bölge gücü olarak tutmaya yardımcı olabilir. Türkiye Avrupa'ya daha güçlü küresel bir ses olması için yardımcı olabilir. Dünyanın bu bölgesinde Türkiye'nin güçlü bağları var. Türkiye, Avrupa'ya medeniyetler arası diyalogda da yardımcı olabilir. Dünyadaki enerji arzının yüzde 60-70'i Türkiye'nin doğusunda ve kuzeyinde. En büyük tüketici ise Avrupa." Türkiye'nin bu değişiklikleri AB'ye girmek için değil, doğru olduğuna inandığı için yaptığını belirten Şimşek, "Sürekli 'Sizi sevmiyoruz' diyorlar. Biz de 'Ne olursa olsun yapacağız' diyoruz. Nihai olarak bu çözülecek ve adaylığımızı kabul edecekler" şeklinde konuştu.