Bakan Selçuk'tan UNESCO talimatı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu\'nun Atebetü\'l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, Dîvânü Lugati\'t-Türk ve Piri Reis Haritası gibi Türk kültürünün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturduğunu belirterek, bu eserlerin liselerde de daha sade biçimde sunulmasını ve UNESCO kulüplerinin geliştirilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Dördüncü Büyük Buluşması\'nın açılış törenine katıldı. Antalya\'nın Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, eğitim ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO\'nun Milli Eğitim Bakanlığı için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Eğitim, kültür ve bilim kelimelerinin yan yana geldiği nadir kuruluşlardan bir tanesi. Hep merak etmişimdir, konu eğitim olunca OECD neden Pisa ve benzeri araştırmalar vasıtasıyla eğitimle ilgilenir de UNESCO ilgilenmez diye, bu soruyu kendi kendimize de sormuş olduk. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile ilgili UNESCO\'nun dünya çapındaki organizasyonuyla ilgili yapmamız gereken çok fazla şeyler olduğunu ve almamız gereken büyük yollar olduğu konusunda olumlu izlenimim hiçbir zaman eksilmedi\" dedi.

Bakana Selçuk, UNESCO\'nun değeri ve ortaya çıkardığı katma değer konusunda evrensel bir ortak fikrin olması ve kurumun giderek derinleşen, güçlenen algısının çağın idraki açısından yeniden tanzimine de ihtiyaç olduğunu anlattı.

KOMİSYONUN KATKISI

Bakanlık olarak UNESCO çalışmalarını ve Türkiye\'nin bilgi ve birikiminin UNESCO aracılığıyla tüm dünyaya yayılması ve paylaşılması konusunda sağladığı katkıyı çok önemsediklerini de söyleyen Bakan Selçuk, “Çünkü kimi zaman değerlerimizi içimizden bazı işleyişlerle ya da girişimlerle değil de dışarıdan bazı dikkat çekmelerle algılama fırsatımız oluyor. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu kamu kurumlarını, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları ve organizasyonları içine alan geniş bir ağa sahip\" dedi.

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE SUNULMASI

Bakan Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu\'nun bir önceki büyük buluşmadan sonra anma ve kutlama yıl dönümleri programında Atabetü\'l-Hakayık, Kutadgu Bilig ve Divan-ı Hikmet, dünya belleği programında Dîvânü Lugati\'t-Türk ve Piri Reis Haritası gibi kültürümüzün temel eserlerini uluslararası toplumla buluşturduğu ve gençlerin bu alandaki duyarlılığını artırdığını kaydetti. Ziya Selçuk, \"Bu eserlerin, bu toplantıların çok çok dışına çıkarak, okullarımızdaki örneğin liselerimizdeki çocuklarımızın dikkatine çok daha rafine biçimde sunulması çok ayrı bir önem taşıyor. Özellikle ortaöğretim kurumlarımızda UNESCO kulüplerinin geliştirilmesi ve çocukların UNESCO\'yla bağlantısının sağlanması ve bu bağlantı marifetiyle de çocukların evrensel olanı algılamasına katkı sağlamasını önemsiyoruz\" diye konuştu.

NİTELİKLİ EĞİTİM HEDEFİ

Bakan Selçuk, \'Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedefleri\' arasında yer alan nitelikli eğitim hedefine Türkiye\'nin de ulaşılabilmesi için yürütülecek her türlü çalışmaların birikimi ve enerjisinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Evrensel olanla milli olan arasındaki dengenin yeniden düzenlenmesi konusunda bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

\"Milli olanın içe kapanmaya doğru dönüşmesi, evrensel olanın diğer kültürleri yutmaya doğru dönüşmesi gibi bir risk var. Belki bir millete yapılabilecek kötülüklerden bir tanesi o milleti kendi kültüründen mahrum etmektir. Ama daha büyük bir kötülük, o milleti kendi kültürüne mahkum etmektir. Yani bir içe kapanmaya yol açmaktır. Dolayısıyla evrensel ve milli olanı dengesini bu bağlamda yeniden kurmak ihtiyacımız olabilir.\"

TOPKAPI\'DA YENİDEN YAPILANMA

Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Haluk Dursun ise Topkapı Sarayı\'nın yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesi konusunda kısa bir açıklamada bulunarak, detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını söyledi. Dursun, \"Topkapı ve İstanbul gerçekten kültürümüzün en önemli mirasları, önemli bir alanı. O bakımdan Topkapı\'nın yeniden bir yapılanması söz konusu şu anda ve bu yeniden yapılandırma içerisinde daha da güçlendirilmesi, tahkim edilmesi, daha ön plana çıkarılması, gelecekte açıklanacak ve bunu bütün toplumla paylaşacağız\" dedi.

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