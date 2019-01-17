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Bakan Selçuk'tan Ankara'daki yangınla ilgili açıklama

Dün Ankara Siteler'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı

17 Ocak 2019 14:39

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Siteler'de 5 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, "Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.

Ankara'da Siteler Şenkal Sokak’ta 4 katlı bir mobilya firmasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara'da 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Selçuk, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Olayda ihmal varsa gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi.

İlk açıklama İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan gelmişti. Ersoy, sitelerdeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

 

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