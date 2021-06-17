Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin nasıl olacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eylül ayında tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime geçileceğini söyledi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime başlamak istiyoruz. Maskesiz eğitim için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Sabah'tan Burak Çelik'e konuşan Bakan Selçuk şunları söyledi:

"Okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük. Okullarımız güvenli yerler, çünkü sürekli kontrol var. Bu gelişmeler ışığında tamamen normale dönmek belki mümkün olmasa da hijyen koşullarını sağlayarak aşının bize kattığı güçle yeni eğitim öğretim yılına (Eylül) tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitimle başlamak istiyoruz.

Maske takma zorunluluğu

Maske takma zorunluluğu konusu uzmanların vereceği bir karar. Elbette hepimiz maskesiz günlerimize geri dönmeyi çok isteriz. Ama bunun için riskin kalmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Bu noktada da Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz.

"Okul öncesinde yaz okulları açılacak"

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkânları uygun olan okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek."

"Bu sene biraz zor geçti farkındayım"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarında öğrenciler başta olmak üzere eğitim paydaşlarına önemli mesajlar da verdi. Okuma Bayramına kapsamında online olarak Elazığ'daki öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu sene biraz zor geçti farkındayım. Ama önümüzdeki öğretim yılından itibaren daha yoğun bir şekilde yüz yüze, arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle bir araya geleceksiniz. Güzel eğitim faaliyetleri yapacaksınız" dedi.