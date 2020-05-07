Bakan Selçuk: Yaz tatilinde okul yok, eminiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili süresince EBA (Eğitim Bilişim Ağı)TV'nin yayında olacağını bildirdi. Selçuk, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu almaya devam edildiğini belirtti.

Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını belirten Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi: "Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var.

EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"