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Ekonomi

Bakan Selçuk: Üçüncü faz ödemeleri talep bazlı olacak, başvuru alacağız

09 Nisan 2020 13:30

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalarımız yüzde 77’si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız" açıklamasında bulundu. Selçuk, "Üçüncü faz ödemeleri talep bazlı olacak, başvuru alacağız" dedi.

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