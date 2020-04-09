Bakan Selçuk: Üçüncü faz ödemeleri talep bazlı olacak, başvuru alacağız

Bakan Selçuk, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, Koronavirüs'ün vatandaşlar üzerindeki sosyoekonomik etkisini, yükünü azaltmaya çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu anlamda Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal destek programı açıkladık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal Destek Yardım Programı altında 3 faz var. 1'inci fazda, özellikle toplumumuzun en alt gelir grubunda olan vatandaşlarımıza erişmeyi amaçladık ve 2 milyon 111 bin hanemize ulaştık. Bu hanelerimize 1000'er lirayı teslim ettik.

2'inci fazda da yine belli kriterler koyarak, o kriterleri oluşturuyoruz şu anda vatandaşlarımıza 1000'er lira daha ulaştıracağız. Bu kapsamda 2 milyon 300 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz. Faz 3 ise talep bazlı olacak, ona dair altyapı çalışmalarımız da devam ediyor. Çünkü istiyoruz ki bu süreçte dokunulmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın. Bu anlamda faz 3 çalışmamız devam ediyor. Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor faz 3 için web sitesi üzerindeki altyapı daha tamamlanmadı, onu da açıklayacağız."

Desteklere ilişkin Bakanlığın internet sitesinden duyuru yapılacağını aktaran Selçuk, vatandaşlardan başka duyurulara, WhatsApp mesajlarına itibar etmemelerini istedi.

Faz 1 ve 2 için başvuru yapılmasına gerek olmadığını belirten Selçuk, faz 3'ün ise talep bazlı olacağını vurguladı.

"1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında gelir desteğini çalışanlarımıza sunacağız"

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine, bunun herhangi bir iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen durması ya da üçte bir oranında azaltılması durumunda devreye soktukları bir program olduğunu belirtti.

Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nde çalışanların son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden ortalamanın alınacağını ve brüt kazancının yüzde 60'ının verileceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Bu brüt kazancının yüzde 60'ı denildiğinde yüzde 40'ı kalacak gibi düşünülüyor ama öyle değil. Nete vurduğumuz zaman bu oran yüzde 75-78'lere çıkıyor. Dolayısıyla çalışanımız maaşının yüzde 75'ine kadar almış olacak. Burada bir tavan bir de taban var. Tavan da ortalama brüt asgari ücretin 1,5 katını, yüzde 150'sini geçemiyor. Dolayısıyla biz 1752 lira ila 4 bin 380 lira arasında bir ücreti, ödemeyi, gelir desteğini bu dönemde çalışanlarımıza sunmuş olacağız."

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını, istenen belge sayısının azaltıldığını, 600 prim ödeme gün sayısını 450'ye indirdiklerini, 120 gün hizmet akdine tabi olma şartını da 60 güne çektiklerini anımsatan Selçuk, böylelikle daha fazla çalışanın bu destekten faydalanmasını sağladıklarını vurguladı.

"Mücbir sebeple kapatılan iş yerlerinin başvurularını bekliyoruz." çağrısını yapan Selçuk, başvuruların da en hızlı şekilde sonuçlandırmaya gayret edildiğini aktardı. Bu desteğin hem çalışanı hem işvereni koruduğuna işaret eden Selçuk, başvurularda sektör ve çalışan sayısı ayrımının olmadığını hatırlattı.

Bakan Selçuk, "Şu ana kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuran firmalarımızın yüzde 77'si 10 kişiden az çalışanı olan firmalarımız." dedi.