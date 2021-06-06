Bakan Selçuk: Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları tanımlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşı randevularının tanımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde bütün öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanacağını duyurmuştu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Selçuk, ''Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.