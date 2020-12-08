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Eğitim

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin

"Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz; çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz"

08 Aralık 2020 23:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız" dedi.

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