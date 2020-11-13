Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Eğitim Bakanları Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) dönem başkanı olan Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Yeni Normal Sürecinde Eğitimin Yeni Normali' konulu toplantıya 13 ülkenin eğitim bakanı ve temsilcileri katıldı. Toplantıda Bakanlar, salgın sürecinde eğitime ilişkin kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştı.

"Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tam"

Hijyen standartları oluşturularak öğrencilerin büyük kısmının yüz yüze eğitime başladığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirlerle yaptığımız hazırlıklar neticesinde salgın seyrinde okullardan kaynaklı bir artış görülmedi. Yaşanan öğrenme kayıpları bugün giderilmezse gelecekte daha büyük bir risk söz konusu olacak. Bu dönemde çocukların akademik becerileri kadar sosyal ve duygusal becerileri de izlendi, bu becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıldı. Eğitimle her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tam."

Öte yandan Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından da konu ile ilgili açıklama yaptı:

"Bugün ara tatil başlıyor. Tatilden sonraki süreçte hepimiz, yani tüm kademelerdeki öğrenciler ve tüm öğretmenler, okullarımıza dönmek temennisindeyiz. Bunun için herkesin desteği gerekiyor. Öyleyse başlığı açıyorum: #maskenitakçünkü öğrencilerimizin buna ihtiyacı var."