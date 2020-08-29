Bakan Selçuk'tan "Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?" sorusuna yanıt

"21 Eylül'de açılacak mı?" sorusuna yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametre tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var. Karar şu anda belli değil, hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağı belli değil" dedi.

Selçuk, online eğitim için cihazı olmayan 1.5 milyon çocuk olduğunu belirterek, "Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV canlı yayınında öğrenci ve velilerin sosyal medya üzerinden #BakanZiyaSelçukNTVde hashtag'iyle sorduğu sorularını yanıtlıyor. Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Pazartesi sabah saat 9'da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarıızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz.

Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda.

Uzaktan eğitim konusunda marttan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak.

Canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacak.

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğretmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.

Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağrımdır. Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onların ihtiyaçlarına gidermek.

Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99'a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.

Cihazı olmayan 1,5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA'ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız.

Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.

Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.

Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabilir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.

Öğretmenlerimizin mart ayından itibaren tarihe geçecek gayretlerinin bire bir hikayelerini biliyorum Öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz.

Öğretmenlerimizin çalışma koşullarıyla ilgili karar verirken yetkililere danışıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Virüs tespit edildğinde yapılacakların hepsi belirlendi.

(Okullar 21 Eylül'de açılacak mı?) Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametrenin tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var. Karar şu anda belli değil, hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağı belli değil"