Bakan Selçuk'tan TYP ve taşeron açıklaması: 10 ay çalışıyorlar, sözleşmeleri 2 ay askıda kalıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalışan işçilerin Bakanlığın ihtiyacına göre İŞKUR’dan talep edildiğini belirterek, “Uygulanan TYP’lerden katılımcı olarak yararlanan kişiler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan, alt işveren işçisi değildir” dedi. Bakan Selçuk, hizmet alımıyla çalıştırılan bazı işçilerin ise yılda 10 ay çalıştırıldığını ve sözleşmelerinin 2 ay askıda kaldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in iki ayrı soru önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Bakanlık ve birimlerinde TYP kapsamındaki işçiler ile taşeron işçilerin durumuyla ilgili açkılamada bulundu.

Bakan Selçuk, TYP’li işçilerin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çalıştırıldığını hatırlatarak, yoğun işgücüne ihtiyaç olan dönemlerde, TYP kapsamında istihdam talep edildiğini açıkladı. 2020-2021 eğitim- öğretim yılı için de talepte bulunulduğunu kaydeden Selçuk, “Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan TYP’lerden katılımcı olarak yararlanan kişiler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan, alt işveren işçisi değildir” dedi.

"Bir yıldan az çalışıyorlar"

Bakan Selçuk, Bakanlık birimlerinde hizmet alım sözleşmesine dayalı olarak taşeron işçi çalıştarıldığını kaydederek, bu işçilerin yılda 12 ayın altında istihdam edildiğini ve genellikle 2 ay sözleşmelerini askıda kaldığını duyurdu:

“Yasal düzenleme bu şekilde iken Bakanlığımız taşra teşkilatında binlerce okulun her biri tarafından, süreleri bir ay ile 12 ay arasında değişen, ancak çoğunlukla eğitim öğretim yılı süresini geçmeyen ve parça parça yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında bir tam yıldan az çalışan alt işveren (taşeron) işçilerinin vizeleri, yıllık çalışma süreleri 10 ay olmak üzere 2018 yılı Haziran ayı içerisinde alınmış olup, 2019 ve 2020 yıllarında da aynı uygulama devam etmektedir.”

“Bu itibarla geçici işçilerin yıllık çalışma süreleri, kadroya geçmeden önce 2017 yılındaki son ihale sözleşmesinde belirtilen çalışma süreleri de dikkate alınarak 696 sayılı KHK ve Uygulama Esasları ile 5620 sayılı Kanuna uygun olarak belirlenmiş olup mevcut uygulama dışında Bakanlığımızca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır”

Bakan Selçuk’un yanıtlarını değerlendiren CHP’li Gürer ise MEB’de hem güvenlik ve hizmetli olarak 10 ay çalışıp 2 ay haklarından mahrum kalan işçilerin hem de TYP’li çalışanların taleplerinin yerine getirilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.