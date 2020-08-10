Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS birinci yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinin kontenjanlarının yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinin yüzde 99,8’sinin dolduğunu bildirdi. Selçuk, mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci sayısının geçen yıla göre yüzde 40 arttığını kaydetti.

Bakan Ziya Selçuk, bugün açıklanan LGS birinci yerleştirme sonuçlarına dair verileri paylaştı. Sınavsız yerleştirmede birinci basamakta öğrencilerin yüzde 92'sinin ilk üç tercihinden birine yerleştiğini belirten Selçuk'un açıklaması şu şekilde:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını açıkladık. Liseye başlayacak öğrencilerimize şimdiden okullarınıza hoş geldiniz diyorum.

Sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve Anadolu Liseleri %100 doldu. Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerimizin %99’u ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu lisesine yerleştiler.

Anadolu İmam Hatip Liselerinin %99,8’si doldu ve yerleşen öğrencilerimizin %87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu İmam Hatip lisesine yerleştiler.

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerimizin%92’si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısı birinci tercihine yerleşti. Yerleşemeyen veya yerleştikleri okulları değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam ediyor

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin %82’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir MTA lisesine yerleştiler. Bu liselere yerleşen öğrencilerin sayısı 2019 yılına göre %40 arttı. Meslek liselerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler."

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