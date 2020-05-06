Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Kılavuz güncellendi, sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) kılavuzunun güncellendiği ve sınavın 16 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

TGRT Haber'de soruları yanıtlayan Selçuk "Bu öğretmenlerimizin okullarının, sınıflarının olması gerekiyor. Hak kaybı yaşamadan okullar açıldığında görevlerine başlayacaklar. Bunu çok defa açıkladık" ifadelerini kullandı.

EBA üzerinden yapılan ödevlerle ilk dönem notlarının kanaat notuyla yükseltilip yükseltilemeyeceğine dair soruya da yanıt veren Selçuk, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ulusal bir karar" dedi.

"Okullarda önlemler alınıyor"

Bakan Selçuk, okullarda her türlü tedbirin alınacağını belirtti. Selçuk, "Öğrenciler için el kitabı ve videolar hazırlıyoruz" dedi. Bakan Selçuk, öğrencilerin eksik kaldığı konuların hatırlatılması üzerine, "Gerekirse telafi eğitimleri için hafta sonu kursları yaparız" diye konuştu.