Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması: İhtiyaca göre uzatıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halen bir milyon çalışanın ücretini aldığını kısa çalışma ücreti uygulamasını uzatacakları sinyalini verdi. Selçuk, “Kısa çalışmayı ihtiyaca göre değerlendirip, uzatıyoruz” dedi. Kısa çalışma uygulaması ekim ayı sonu itibariyle yeni bir karar alınmazsa sona eriyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve konfederasyon başkanlarının katılımıyla Ortak Paylaşım Forumu başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve işçi, işveren ve kamunun birlikte çözüm önerilerini tartıştığı toplantının açılışına videokonferansla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın sürecinde hükümet tarafından sağlanan destek paketlerinin toplamının yaklaşık 500 milyar liraya ulaştığını belirtti.

"Yeni küresel sistemin Türkiye’ye sağladığı fırsat ve avantajlara odaklanmış durumdayız"

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun aktardığına göre Oktay şöyle devam etti: “Salgın, mevcut küresel tedarik zincirinin bütün dezavantajlarını ortaya çıkararak küresel ticareti olumsuz etkilemiştir. Üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıklar çok uluslu şirketleri, üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirmiş durumdadır. Diğer taraftan globalleşmeden ziyade artık bölgesel merkezler üzerinden yürüyen küresel ilişkileri tecrübe ediyoruz. Üretim ve ticaret ilişkilerinin de bu doğrultuda küreselleşme ile küre-yerelleşme arasında bir yerde konumlanmasını bekleyebiliriz. Dünyamızda yaşanan gelişmelere baktığımızda, ülkemizin potansiyelini göz önünde bulundurarak salgın sonrası döneme ümitvar bakıyoruz. Yeni normalde yeni küresel sistemin Türkiye’ye sağladığı fırsat ve avantajlara odaklanmış durumdayız.”

Oktay, Türkiye’nin coğrafi konum olarak, güçlü, dinamik ve rekabetçi özel sektör ile yetişmiş insan kaynağı altyapısına sahip olduğuna dikkati çekerek, “İç pazar kapasitemizle yeni normalin önde gelen alternatif üretim üssü olacağız” dedi. İşçi ve işveren kesimi temsilcilerine “Birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız” diyerek seslenen Oktay, “Yeni normalde de ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam ve dünyaya öncülük eden bir ülke olma yolunda, insanı merkeze alan bir anlayışla, sizlerle omuz omuza yürüyeceğiz” diye konuştu.

Yeni çalışma modelleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, yaptığı konuşmada yeni çalışma modellerine dikkat çekti. Salgın sürecinin dijital dönüşüm sürecini hızlandırdığını ifade eden Selçuk, “Hepimiz video konferanslara alıştık. Uzaktan çalışmaya alışıldı. Salgın bize çalışma modellerinin de değişmesi gerektiğini gösterdi. Bizim mevzuat alt yapımız buna uyumlu. Esnek çalışmanın daha farklı modellerini de adapte etmeye çalışıyoruz.” diye konuştu. Selçuk, “Yeni normal, eski normalden farklı olacak” dedi.

"Çalışmayı tercih eden kadınlar çalışsın"

Kamuda karar alma mekanizmalarında daha çok kadının yer aldığını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, konfederasyonlarda da daha çok kadının yer almasını istediklerini belirtti. Selçuk çalışmak isteyen kadınların çalışmasının da önemli olduğunu kaydederken, “Çalışmayı tercih eden kadınlar çalışsın. Bütün kadınlar çalışmalı da doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.