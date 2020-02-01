Bakan Selçuk'tan İSMEK açıklaması: Müfettiş görevlendiriyoruz

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İSMEK'te işten çıkarılan personelin hakarete maruz kaldığına yönelik iddialara ilişkin, müfettiş görevlendireceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, konu ile ilgili bir müfettişin görevlendirildiğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde bir yöneticinin, İSMEK çalışanlarına yönelik basında yer alan muamelesi asla kabul edilemez. Konuyu, bahsi geçen işyerinde bütün yönleriyle incelemek üzere bir iş müfettişimizi görevlendiriyoruz” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu olarak görev yapan kadınlara hakaret ettiği iddia edildi. “Hakaret”, “görevi kötüye kullanma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddialarıyla dün suç duyurusunda bulunan 14 kadın, daha sonra avukatlarıyla adliye önünde basın açıklaması yaptı.

İBB iddiaları yalanladı

İBB’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 19 Ağustos 2019’da İSMEK Bölge Sorumluları ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü ile İBB Saraçhane binasında, sorumluluklar ve yeni dönem kayıtları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı, toplantıda kişilerin temel hak ve özgürlüklerini konu alan herhangi bir konuşma gerçekleşmediği, giyimi ve kuşamı dolayısıyla hiçbir kadın çalışanın mağdur edilmediği belirtildi.

Daha önce de benzer gerçek dışı haberlerin sosyal medya üzerinden yayınlandığı aktarılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğu öne sürüldü.